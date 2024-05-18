俄羅斯總統普京訪華之前，美國國務卿布林肯匆匆走訪基輔，還帶去20億美元軍事援助，可見烏克蘭形勢十分不妙，布林肯不得不趕在普京訪華之前替基輔當局打氣。怕只怕，面對俄軍新一輪攻勢，烏軍節節敗退，不管美國如何打氣、如何增加援助，終究無力回天。相對於大鑼大鼓訪問中國的普京，布林肯訪烏之行顯得既狼狽又無奈，這場戰爭的結局已經寫在牆上。

從普京此次訪華陣容之龐大和豪華，就知道中俄關係已達到甚麼高度。除了外長拉夫羅夫，還有新任國防部長別洛烏索夫、新任安全會議秘書紹伊古、第一副總理曼圖羅夫以及眾多商界巨頭，俄羅斯軍政商界幾乎所有重量級人物一起出行，充分證明俄方對中方的信任和期待。尤其是現任和前任國防部長雙雙隨同普京訪華，必然涉及軍事方面的合作，美西方大概又要胡思亂想了。

為了破壞中俄關係，老美極盡挑撥之能事，甚至對中國出言恐嚇，到頭來終是枉費心機，他們愈是害怕中俄親近，中俄偏偏愈走愈近。中俄聯合聲明有這樣一段話：「雙方堅決捍衞自身合法權益，反對任何阻撓兩國關係正常發展，干涉兩國內部事務，限制兩國經濟、技術、國際空間的企圖。」這分明就是說給華盛頓聽，不知他們聽懂了沒有？聽不懂也無所謂，反正中俄全面戰略協作夥伴關係並非任何人可以破壞。儘管中俄雙方依然強調不結盟、不對抗、不針對第三方，但一切盡在不言中，面對美國霸權，中俄除了加強合作，沒有其他選擇。

按照老美的如意算盤，本想先搞定俄羅斯，再集中全力對付中國。結果弄巧成拙，整個西方陣營出盡九牛二虎之力也搞不定俄羅斯，反而將俄羅斯進一步推向中國，形成不是同盟勝似同盟的緊密關係。如今美國深陷俄烏戰爭泥潭，進退不得，其焦慮惶恐可想而知。反觀俄羅斯勝券在握，又有中國的加持，完全沒有後顧之憂，大可以與對方拼耐力。

事實上，普京最新人事安排就是為持久戰作準備，此次訪華也是為此而來。新任防長別洛烏索夫是經濟學家出身，自然懂得算經濟帳，既然烏克蘭執意與俄羅斯為敵，就要讓它成為美國的負擔，消耗美國的國力。這正符合中國的戰略利益，中俄敵愾同仇，愈走愈近是順理成章的事，豈是老美所能阻撓和破壞。