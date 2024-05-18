俄羅斯總統普京連任後首次外訪，就是應國家主席習近平邀請到訪中國，兩國就深化新時代全面戰略協作夥伴關係發表聯合聲明，特別在經貿、科技、能源等方面持續加強，雙方可謂如魚得水。

美國對此再次恨得牙癢癢，除了「適時」在普京訪華之際，宣布提高中國電動車入口關稅至100%，白宮發言人更表明美方不接受中國「左右逢源」，包括不接受中國企業協助俄羅斯發動針對烏克蘭的戰爭，中方不能在標榜支持歐洲和平的同時，繼續親近對歐洲構成最大安全威脅的俄羅斯。

美國策動烏克蘭大打代理人之戰，目的就是擊垮俄羅斯，然後集中精力對付中國。這個意圖連三歲小孩也看得穿，中俄兩國領導人更是了然於胸，既然美國擺到明要打擊自己國家，豈有屈從和任人魚肉之理？都說中俄愈走愈近，很大程度是美國逼出來，敵人的敵人就是朋友，道理一字咁淺，似乎只有老美不明白。

至於美國策動俄烏戰爭另一目的，就是分化歐俄關係、消耗歐洲。歐洲早已被美國騎劫，歐盟委員會主席萊恩就被指是「美國人」，歐洲許多時候只能任由支配，惟也不是鐵板一塊。例如法國便明言拒當美國「屬官」。中國主動對歐洲伸出友誼之手有甚麼不對？除了不符合美國利益，中歐友好對全世界都有裨益，難道要像美國那樣，不停在世界各地發動大大小小的戰爭，才是維護世界和平嗎？

說到底，美國愈不想中國這麼做，中國愈要這麼做就對了。在百年未有的大變局裏，美國還想勉力維持霸權，卻愈來愈力不從心。當年國力鼎盛，美國成功肢解蘇聯，惟今時不同往日，現在連俄羅斯也對付不了，還以為靠嚇可以嚇退中國，簡直是癡心妄想。