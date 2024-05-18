美國剛通過法案，向價值180億美元的中國入口貨增收關稅，以電動車的增幅最巨，將加至100%，下屆總統候選人特朗普更揚言，要是由他繼任，會將關稅加至200%。很多人由是納罕，目前美國入口的中國電動車甚少，華盛頓如此大張旗鼓，究竟用意何在？

點檢下來，華府的用意應是有虛有實，一方面虛張聲勢，表現出對華的強硬態度，讓現任總統拜登好向選民交代；另一方面，也是未雨綢繆，中國的新能源車來勢洶洶，早晚會全面殺進美國市場，如今部分歐洲國家新購的電動巴士，有三分之一是來自中國品牌比亞迪，今日的歐洲，便是明日的美國，故拜登先下手為強，試圖為美製汽車鋪設安全網。

中國電動車入美之路受阻，此事既是危亦是機，在乘用車市場，我國不妨趁機開闢一條高價、高檔的路線。目前中國品牌的乘用車，技術、設備都已達到一流水平。有美國知名媒體的專欄作家剛參觀完北京車展，他斷言，美國汽車業快將完蛋。美歐的中價汽車，很少附設冷熱恒溫箱，中國製的乘用車，不少已視為常配設備。再加上，中國汽車有不少高新技術，譬如可以45度角行走，又或者在擋風玻璃前擺放3層裝滿酒的香檳杯，車子走在顛簸不平的路上，杯內的香檳酒仍能不漏失一滴。這樣的技術已經領在世界前頭，故中國車在海外，不必再走低價路線。

經濟學有個理論叫「以價判質」，你以高價標售，更能讓消費者對產品有信心，購入後使用，也會覺得更有體面。因此中國乘用車進軍歐美，不妨拋棄低價形象，另立品牌開闢高檔路線。日本凌志汽車是由豐田車廠分支出來，當年他們採用的亦是上述的市場策略。