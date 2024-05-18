國台辦點名台灣5位名嘴胡亂編造假消息，讓兩岸人民對立，將這5人與其家屬列入黑名單懲戒，除了台灣各大節目狂蹭賺流量收視率外，連蔡英文也跳了出來，聲稱將全力保護名嘴與其家屬的安全，也請媒體與人民站在一起，共同對抗這樣的無理侵擾，拒絕任何大陸對台灣媒體的干預。

台灣近日兇殺案頻傳、到處跳電，蔡英文總是不發一語，還在馮世寬新書發表會上說對快要卸任感到高興。結果名嘴一被列入黑名單，蔡英文就立刻有反應，難道這些名嘴真的危在旦夕？還是蔡英文跟他們交情太好，必須挺身而出表達態度？

過去國台辦早就列過「台獨頑固分子」黑名單，包括吳釗燮、蘇貞昌、游錫堃、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華等等，其中蕭美琴還被列入過兩次。但蔡英文從未有過任何大動作，也幾乎無人認為他們會有安全上的疑慮，只要不去中港澳，基本上不會有甚麼問題。

但這次事件，蔡英文卻如此慎重其事，甚至下令警政署進行保護，難道是獲得情報資料，國台辦會進行跨海逮捕行動？當然並非如此，而是蔡英文看準了時機，想要炒作大陸打壓言論自由，威脅媒體，藉此想要操作台灣民眾對大陸的反感。

可說到對媒體與言論自由的打壓，蔡英文自己才是箇中好手！中天電視被刁難撤照，蔡英文指示台灣通訊傳播委員會（NCC）與中天纏訟多年，即使17連敗還是堅持上訴到底，就是蔡英文用實質行動箝制言論自由的明證。實際上在台灣是人都知道，蔡英文對言論自由或是人身安全的重視程度，絕對遠遠比不上對拜登的狗！卸任之際還要做這種惡心的政治操弄，大概是希望「黑心政客」的美名蓋棺論定，伴隨她直到永遠。