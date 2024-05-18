上回講到，英國辛偉誠政府在地方議會選舉大敗後加緊打壓中國，堅持盲撐以軍，以及加強對烏克蘭軍援，與其說是為保守黨在年底大選拉票，更似想在落台前為即將接手的工黨埋下外交政治炸彈。

內政方面，辛偉誠政府堅持在餘下任期通過備受爭議的《盧旺達安全法》，並計劃於今年7月將首批非法移民送往盧旺達，勢必變成另一政治炸彈，留待工黨政府拆解。

英國的移民政策近年相當反覆，當年公投脫歐的原因之一，就是逃避歐盟成員國須接收的難民配額。但脫歐後不少外來人才和資金離英避險，又令到當時的約翰遜政府深感憂慮，推出多項優惠措施，希望吸引全球的優質移民到當地發展。

然而，實際上大量湧入英國的多為「劣質」移民，包括主要從法國乘坐橡皮艇冒險偷渡到當地的中東及非洲難民，一些合法移民的老弱殘幼家眷，還有一批自稱「政治難民」的反中亂港分子。這些人對促進英國經濟作用有限，但卻大大加重了其社福、房屋、醫療和教育開支負擔，迫使本身是印度移民後裔的辛偉誠，在上台後宣布重新收緊相關政策。

「盧旺達計劃」始於約翰遜時代，旨在將抵英的成年非法移民直送盧旺達，在當地進行難民甄別和庇護，希望藉此嚇退部分偷渡客，而英方會向盧旺達提供一次性逾10億港元的經援，另加每名難民約20萬港元的資助。惟該計劃多次被英國及歐洲人權法庭裁定違憲，英國民眾對計劃的支持度亦參差，有較多保守黨人支持，但工黨支持者普遍反對，很可能會在上台後將其推翻。屆時將有一大堆爛攤子及糊塗帳要處理，保守黨更可乘勢攻擊工黨無法解決非法移民問題，一舉多得。