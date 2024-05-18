普京國事訪問中國。兩國領導人周四會談後，發表《深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，要言之，就係提升雙邊貿易、融資和其他經濟活動中的本幣比重、進一步深化軍事協作，並共同反對美國霸權行徑、威脅行徑。

中俄稱，對美國為維持自身絕對軍事優勢而破壞戰略穩定的企圖表示嚴重關切，包括美國建設全球反導體系、嚴重關切美國開展明顯針對中俄嘅聯合演習、着手在亞太地區部署陸基中導系統、反對美國通過擴大軍事力量和拼湊軍事集團改變東北亞地區力量平衡嘅霸權行徑、反對美國及其盟友喺軍事領域嘅威懾行徑、加劇朝鮮半島局勢緊張。

聯合聲明多度點名批評美國絕對可理解，因中俄都備受美國打壓及制裁，如今「為了共同利益，走在一起來了」亦順理成章。此外，聯合聲明提到俄烏戰事，再次提到俄方「積極評價中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場」，同時提出「贊同必須在充分完整遵守《聯合國憲章》的基礎上解決問題」，分析指這顯示俄方對中方就俄烏戰事立場雖較認可，但並冇話中方嘅方案就符合俄方需要；中俄雙方都知道還有一些分歧在裏面。表面上，俄方即使有意拉攏中國，中國仍強調會遵循「不結盟」原則。

中俄能成為「新型國際關係和相鄰大國關係的典型」，用中方的話，就係能做到「五個堅持」：相互尊重為根本、合作共贏為動力、世代友好為基礎、戰略協作為支援、公平正義為宗旨。普京話，中俄須構建可靠、可接受的亞太地區安全架構，封閉的軍事聯盟有害且效果適得其反。「寧向直中取，不向曲中求」，或是中俄能進一步磨合嘅主因。美國向來高高在上，昧於客觀環境已不容許佢「說了算」。