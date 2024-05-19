正論：老鼠日夜都繽紛　屋邨街市自由行

現屆政府擺出重視民生的姿態，前年8月敲鑼打鼓展開「打擊衞生黑點計劃」，揚言要消除衞生黑點，打擊鼠患。但別說衞生黑點不減反增，鼠患情況更是未見改善，一切都是有姿勢無實際。本報揭發，多個公共屋邨和街市皆驚現鼠蹤，肥大的老鼠上竄下跳自由行，真正體現香港日夜都繽紛！

別看政府自吹自擂滅鼠政績，自誇出動熱能探測和夜間捉鼠隊後，鼠患指數明顯改善，狀甚勞苦功高，其實牛皮一吹即破，不堪一擊。本報記者直擊，觀塘順利邨利祥樓群鼠亂舞的駭人場面，不僅老鼠連群結隊在大廈天井四竄，利祥樓附近接連的停車場，其螺旋形設計的通道底下更窩藏大量老鼠，簡直是沒有最驚嚇，只有更驚嚇。

街坊直斥，群鼠之所以聚集利祥樓，原因是房屋署將多個充滿殘渣的大型垃圾桶，無緣無故放在地面平台位置，老鼠聞風而至，既湧入天井，部分更竄入低層住戶家裏咬爛家具和偷吃食物，煩不勝煩，更擔憂會傳播疾病；而天井部分地方被人堆放建築材料，長期無人理會，猶如垃圾崗，更是吸引老鼠棲息。至於利祥樓停車場通道的老鼠數量更加駭人，該處堆積了大量帆布及飲料罐等雜物，估計數年無人清理而淪為老鼠竇，記者便親睹肥大老鼠在上址「自由行」。

有專家估計，上址擺放的垃圾桶是因應廚餘回收計劃而設，可能同回收機不敷應用有關，若垃圾桶殘留食物氣味和渣滓，便容易吸引老鼠聚集覓食。事實勝於雄辯，港官開口閉口要搞好垃圾分類和回收，其實光說不練，別說垃圾徵費計劃隨時胎死腹中，就連廚餘回收也是搞得一塌糊塗。

如果說利祥樓群鼠亂舞已很駭人，則曾經被揭老鼠橫行的多個公共街市，如今鼠患死灰復燃，肯定同樣怵目驚心。例如青衣街市販賣新鮮豬肉的肉枱，在街市收檔後，赫然有老鼠爬上砧板覓食，顯得不亦樂乎；又如荃灣楊屋道街市，同樣在晚上收檔後，至少有兩隻體形碩大的老鼠，在不同檔位的發泡膠箱來回穿梭，同時有老鼠在街市走廊走過，如入無人之境；順利邨街市附近的露天停車場，亦被人堆積雜物和建築廢料，老鼠不時在坑渠及地面游走，形同養鼠為患。

事實上，屋邨和街市淪為鼠患重災區並非始自今日，跟食環署及房屋署滅鼠不力，連公共衞生也闊佬懶理，絕對脫不了關係。當局所謂重視公共衞生、打擊衞生黑點卓有成效，只是自欺欺人。真實的情況是，香港鼠患由始至終一般嚴重，打擊衞生黑點只是一陣風式走過場。過去本報不斷報道，公屋到處是老鼠，老鼠屋、曱甴屋「梗有一間喺左近」；而街市收檔後驚見老鼠列隊開餐、檔口將豬殼隨地亂放吸引老鼠大快朵頤，更是家常便飯。每次食環署和房屋署皆是後知後覺，不被傳媒踢爆不做事，惟滅鼠騷做完就算，很快又打回原形，香港繼續成為老鼠樂園。

誠然，老鼠很難完全滅絕，但若然肯用心做、認真做，要大大改善鼠患並非不可能的事。港府連移山填海都輕易做到，難道滅鼠所花的氣力和難度會比這些還大嗎？證明事在人為。眾所周知，食環署和房屋署長居最廢衙門前列位置，接獲的投訴也冠絕一眾政府部門，就連申訴專員公署也多次主動對兩個部門作出調查，曾揭發食環署人員連鼠餌都放錯，鼠患指數計算方法不全面等，可謂劣迹斑斑。儘管食環署早前更新了鼠患指數的計算方法，惟從上述事例可見，只是換湯不換藥而已。

房屋署同樣敷衍塞責，對外判承辦商不監不管，要不是本報介入，該署肯定不會責成承辦商作出跟進，移走利祥樓的空置垃圾桶及洗太平地。踢一踢、動一動，將工作外判後，連監管責任也一併外判，已成所有政府部門的通病。幾可斷言，只要政府部門尸位素餐的態度不改，對外判承辦商放任自流，兼且沒有有效罰則，根本無法徹底改善衞生問題，遑論消除鼠患。

最近公務員薪酬趨勢調查報告出爐，加薪幅度最高達5.47%，為4年來最高，也比人力資源顧問調查所得，打工仔今年平均加薪幅度最高3.5%高得多。觀乎食環署和房屋署的工作表現，這些公僕是否值得加薪，不言自明。一幕又一幕「老鼠日夜都繽紛，屋邨街市自由行」，香港何時才能洗脫老鼠樂園的惡名，實在無法令人抱有希望。