一個國家的墮落有迹可尋。拜登為了爭取年輕選民支持，提出將大麻從聯邦「管制藥物法」中，最嚴重的第一級降至第三級，與氯胺酮、合成代謝類固醇等同級，並將特赦數千名因管有大麻判罪的人。為了政治利益，連毒品都不當一回事，美國這個民主燈塔是否墮落，不言自明。

當然，許多歐洲國家將大麻合法化，大麻在部分地區也有用於醫療，但美國一向標榜傳統價值觀，拜登忽然對大麻開綠燈，說到底並非認為大麻危害已經降低，而是為了迎合年輕人博取連任。從中也可看到，美國年輕人吸毒普遍。

在政治掛帥的今天，大麻可以放寬管制，但用於醫療用途的芬太尼（fentanyl），卻成為美國反華遏華的藉口。美國濫用芬太尼成癮的情況嚴重，僅2021年至2022年，用藥過量而喪命者達10萬多人，其中大多涉及芬太尼。芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，可迅速止痛。最初美國食品及藥物管理局（FDA）限定芬太尼只能用於癌末病人，但當地藥廠為了牟利，恃着對國會的影響力，游說並迫使降低FDA的限制，再配合不實廣告，把含芬太尼的止痛劑，定位為每天都可以安心服用的藥物。

很明顯，美國人濫用芬太尼成癮，禍根是美國藥廠和政客，偏偏現今的美國就是一副「千錯萬錯，都是中國的錯」的德性，竟歸咎於中國生產的化學原材料價格低廉，助長販毒集團加工芬太尼毒害美國人，指斥中國沒有配合美國執法。

一個真正強盛的國家，不可能老是甩鍋別國，將別國當成施政不濟的遮羞布，偏偏現在的美國正是如此。一個國家的墮落有迹可尋，美國今日對毒品的雙標，為反華而反華，正是外強中乾、自信盡失的明證。