近日台灣文學館的吉祥物阿龍又出包，遭指抄襲大陸繪師所創作的「嗷嗚龍寶_AoWu」 ，過程是反轉再反轉，硬拗的程度令人嘆為觀止。

先是有台灣網友找上大陸繪師，指摘他抄襲台文館吉祥物阿龍，這位原作者莫名其妙，於是提出自己所有的創作過程，證明自己早在2022年便創作出「嗷嗚龍寶_AoWu」。於是網友回過頭來質問台文館，台文館卻強硬回擊，表示吉祥物阿龍是駐館小編及其家人的創作，還提出一張IG截圖，聲稱早在2019年便出現，早於大陸的2022年，顯然大陸繪師才是抄襲的一方。

但眼尖的網友馬上發現，這張所謂IG截圖根本是P出來的，要求提供原始IG連結。這時台文館縮了起來，說由廠商回答。於是廠商發了一篇長文，先說小編是二十出頭的員工，事發後壓力山大，每日惶恐哭泣，自己必須保護她。又說自己在大陸到過的地方比許多網友都多，意識形態也和網友想的不一樣，最後甚至說這就是「平行世界」，兩人剛好先後創作出類似的作品，彼此都沒有抄襲的問題。這荒誕的聲明引來大陸原作者留言嘲諷，結果該廠商不是據理力爭，而是直接刪文神隱！最後台文館在交相指摘之下，終於承認吉祥物阿龍是抄襲，連IG截圖都是偽造，但聲稱都是廠商的責任，會向廠商求償。

廠商固然責無旁貸，但連偽造到如此可笑的證據都無法分辨，台文館難道沒有人要為此負責？其實台文館的心態完全符合台灣價值，那就是能拗就拗，不能拗就趕快推給別人。甚至到現在還有人說：「不過就是抄了中國人，中國人自己還不是天天在抄？」來開脫辯解。

台灣藝文界如果都抱持這種心態，會淪落到今日的地步，根本是咎由自取！