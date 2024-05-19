再談談另一宗有關英國的新聞。估值高達660億美元的內地時裝電商巨頭SHEIN（希音），據報本來有意到美國上市，但有美國政界人士質疑希音的業務，會收集大量客戶個人資料與消費生活習慣，擔心當中的私隱問題以至國家安全風險，要求美國監管機構對其上市申請進行更嚴格的審查和披露。為免變成TikTok或阿里巴巴翻版，在中國有關當局作出「溫提」後，希音很可能會改向英國倫敦交易所申請上市。

曾幾何時，大家習慣將紐約交易所、倫敦交易所和港交所統稱「紐倫港」，代表着涵蓋全球三個時區的三大國際金融中心。隨着港股近年因為美國打壓、內地經濟放緩及其他內在因素而表現欠佳，市值與成交萎縮，新股上市數目和集資額下降，先後被印度以至印尼股市追上，有人譏諷香港已淪為「金融中心遺址」。其實英國股市的衰落程度比港股更嚴重，其一是受到英國脫歐、英鎊匯價波動和近年歐洲經濟不景影響，不少外國企業和資金紛紛改往美國或其他新興市場，即使留在歐洲，也寧願選擇法國或德國，令英國股市的市值、成交、集資額和國際排名持續下跌。

其二是中美近年大力發展創新科技，創造大量相關企業和商機，美股及港股的創科公司比例增至三到四成，印度也在急起直追。唯獨英國不論實體經濟還是金融市場，都與創科發展沾不上邊。

故此，不少市場人士都對希音有意到英國上市表示質疑，認為當地投資者對電商產業的認識及興趣不深，影響其上市估值與未來流通量。若從國家政策角度看，來香港上市是更好選擇。若希望衝出國際及分散地緣政治風險，也應考慮去新加坡，不應選擇倫敦這個真正的「金融中心遺址」。