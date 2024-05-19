中俄日前發表《深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，對美國為維持自身絕對軍事優勢而破壞戰略穩定嘅企圖，表示嚴重關切，包括美國建設全球反導彈系統等。中俄作為兩個成熟嘅大國，其合作主要基於理性判斷。

當今世界，百年變局加速演變，各國選擇適合自家的運作，譬如係加強團結協作，互相誠心應對各種挑戰，抑或是執迷不悟，堅持零和思維，把世界推向分裂對抗；這兩種選擇，關係重大長遠，並關乎人類前途和世界未來。中國自改革開放以來，以「海納百川，有容乃大」走上正規嘅市場經濟之路，以質量穩步擴大規範，中國已是140多個國家和地區嘅主要貿易夥伴，係愈來愈多國家嘅主要投資來源國；俄羅斯總統普京訪華，帶來了一支龐大嘅政商隊伍，擺明亦係想同中方多做生意。

中俄係世上最大嘅兩個陸上鄰國，雙方於資源上自可優勢互補，去年中俄雙邊貿易額達到2,401億美元，按年增長26.3%，提前實現兩國領導人在此前訂下，2024年貿易額突破2,000億美元的目標。中國亦已連續13年穩居俄羅斯最大貿易夥伴國地位。

眼見中俄兩國在更大領域達成共識，美國恨得牙癢癢，內心更不是滋味。美國國務院發言人表示，中方不能夠兩者兼得，即是在支持俄羅斯的同時改善與西方的關係。阿哥，這實在霸道得令人摸不着頭腦！中國和平崛起，廣結善緣，有何問題？難道歐洲大國如法國、德國尋求和中國多做生意，都要美國點頭認可？中國喺「一帶一路」發揮更大領導作用，也要美國批准？當今世界，已非美國說要打誰就打誰，連以色列總理內塔尼亞胡都唔聽佢支笛，就知早已「換了人間」喇！