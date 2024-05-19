《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》已在5月17日刊憲，將於本周提交立法會進行首讀及二讀。條例修訂主要將社會工作者註冊局成員數目由15名增至27名、所有成員上任前須宣誓，以及通過修例賦權註冊局制訂持續進修的要求。香港社會服務聯會（社聯）表示「支持政府按需要及程序修改《社會工作者註冊條例》，在監管社工服務質素及操守、保障服務使用者的同時，促進社工專業發展及維持專業自主」。筆者作為一名註冊社工，也支持政府這次修例，認為社工專業發展及維持專業自主是相當重要。可惜社會工作者註冊局過去被反對派把持，令其政治色彩有餘、專業發展不足。

筆者再翻看《社會工作者工作守則》，其第一部分指出社工基本價值觀及信念要求：社工的首要使命是協助有需要的人士及致力處理社會問題；尊重每一個人的獨特價值和尊嚴，並不被歧視；鼓勵及協助個人在顧及他人權益的情況下實現自我；維護人權及促進社會公義；有責任更新、提升及運用本身的專業知識和技能去推動個人和社會的進步等。

然而，在2019年，有一部分社工離棄了這些基本價值觀和信念：他們致力處理政治問題；歧視以至攻擊不同政治主張者；忽略與他們持不同意見者的權益、人權和社會公義；甚至參與了當時暴動、傳播失實和煽動性的流言和相關的違法行為。勞福局局長早前指出，社工註冊局嚴重偏離《社會工作者註冊條例》的精神。亦有註冊局成員反映，指委員會主席長期以「其他事項更為重要」為由，拒絕討論根據《註冊條例》建立維護國家安全機制。筆者認為此舉其實忽略了對社工同業的保障。

更令人難以接受的是，註冊局出現有成員強烈反對下，仍強行委任一名正由法庭審理其暴動控罪的社工，加入紀律委員會備選委員小組。註冊局主席以「無罪推定」回應，然而「無罪推定」是法院刑事審判的準則，但在一般像註冊局這類組織，應更多適用的是民事上「相對可能性的衡量」為準則；而作為未來很可能會交紀律委員會處理的人，成為備選委員也明顯容易有利益衝突，為甚麼不委任一個清清白白、無可指摘的人士呢？再者，如果有關人士所涉及的是性罪行，他們真的還會堅持「無罪推定」的準則嗎？

社工要維持專業自主，就更要發展其專業性，而非過往一些人想靠操控、炒作政治，失去社工的初心。社工要與弱勢社群同行，自己更需要增值培訓，這一任社工註冊局沒有做到持續進修的相關工作，連社工自願持續進修的平台也取消了。同時，現時社工註冊局只着重「學歷認可」，而且非本地學歷認可，偏重美、英、加、澳，而非以全球大學或相關學科排名而論，令人費解。社工註冊局應從提高社工的專業性着手，包括參考其他專業，適當引入持續專業進修學分制度，提升社工專業能力。