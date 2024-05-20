世界視線：歐盟主席選舉　親美反美鬥爭

隨着歐盟成員國內部民粹左派及右派崛起，歐盟因援助烏克蘭弄致經濟不景，以法國總統馬克龍及德國總理紹爾茨為首的歐盟領袖，開始與美國政府劃清界線，一向被視為極度親美的歐盟委員會主席萊恩的位置，在下月歐洲議會選舉之後，將成為歐盟內部親美及反美鬥爭的焦點。

萊恩能否連任要從四方面觀察，首先須在選舉中當上其黨派的代表，這方面她得到德國基督教聯盟黨的支持，原因是她符合該黨親美及支持援烏的路線。而該黨屬於歐洲議會中的歐洲人民黨（EPP）的核心，EPP預計在700多個議席中，可得到175席，仍然成為最大黨派。萊恩於3月更獲EPP支持競逐連任，有一定的聲勢。

第二是萊恩大有機會勝選，而成為當選議員，才有資格做歐盟委員會主席候選人。

第三是要當上主席候選人，她需要得到27個歐盟成員國中20國的支持，這方面並不容易。首先是她出任德國國防部長期間，涉嫌因私人關係批准軍事研究合約，她當上歐盟委員會主席後開始被調查。而更大的醜聞是陷入「輝瑞門」事件，歐盟購入18億劑對抗新冠的輝瑞疫苗，遠超實際需要，萊恩涉嫌貪污及利益衝突。此外，俄烏戰爭爆發後，歐盟向軍事威脅亞美尼亞的阿塞拜疆政府，加倍入口天然氣，無形中支持後者的侵略行為，萊恩因此備受批評。

而萊恩非常親美的立場，亦受到匈牙利和斯洛伐克政府的大力批評。至於在以巴衝突中她一直支持以色列的立場，也遭到西班牙、愛爾蘭、比利時政府嚴厲譴責。

另外，波蘭及波羅的海3國都希望東歐候選人可以出任歐盟委員會主席，法國總統馬克龍最近亦緊密接觸意大利總理梅洛妮和德國總理紹爾茨，似乎是在商議新主席人選，這些都不利萊恩取得20個歐盟成員國支持。

最後是今次選舉無論右派民粹的法國國民聯盟、德國另類選擇黨，或是德國左派民粹的莎拉‧瓦根克內希特聯盟、左翼黨，都將取得不少席位，這些反對援助烏克蘭的黨派，更視萊恩這親美鷹派為眼中釘，這都使得她連任機會不大，歐盟反美派視萊恩下台為政治鬥爭成功的標杆！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻