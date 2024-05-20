正論：北上消費難抗拒　逆差太大難救港

港人北上消費已蔚然成風，據悉就連年輕一代不少曾經被分離主義洗腦的「黃絲」，都在大灣區吃喝玩樂中，發現中國大陸的進步，不禁為之瘋狂，紛紛加入北上消費大軍。港人在深圳逼爆商場，救活內地食肆；另一方面，香港本地的旅遊、餐飲、零售市道持續低迷，頻現「結業潮」。

有內地傳媒統計，自去年兩地通關以來，兩地客流實現逆轉，港人入境深圳人次較同期內地來港旅客多近一倍，並且單月在深圳消費金額達到40億港元。事實上，兩地便捷的交通，熱點商場和口岸的無縫接駁，便利的支付方式，尤其是內地商家對港人消費習慣的變通和迎合，都讓港人感受到灣區跨境生活質素的提升。

疫後連續幾個假期，港人北上消費已成為一種常態；反之，內地旅客不但來港沒有形成熱潮，反而差距愈來愈大。數字會說話，港人北上熱潮持續，單在本月18日星期六，便有約31萬港人北上，同一時間南下的內地旅客僅約12萬人，雖然人數按周回升，亦較五一長假期後首個周末為多，但較北上的人次少約19萬。

內地旅客訪港的情況，五一長假結束後第二個周末（11日），訪港內地旅客人次一度按周大挫，只有6.5萬人次，較本月首個周末（4日）的11.3萬人次，少約42%。上周六訪港內地旅客回升至12.1萬人次，按周升約86%，亦較首個周末多7%。然而，對比港人北上有約31萬人次，逆差天南地北，你話香港餐飲、零售業怎會有運行？

都真係風水輪流轉，早10年8年，深圳旅客拖篋來港掃貨被辱罵「蝗蟲」，如今則是不少港人結伴同行，到深圳大型超市、商場掃貨，除了港元兌人民幣匯率比較划算，更大的誘因是內地物價比香港便宜，性價比很高。此外，內地可以選擇的餐飲種類太多，而且服務態度好，令人有賓至如歸之感；除了飲飲食食，不少家庭周末會帶子女到室內遊樂場、主題樂園、人工滑雪場等遊玩。

港人近來都會把握周末或公眾假期北上深圳消費，不少人都愛選擇經蓮塘、福田及皇崗這幾個熱門口岸過關，方便之餘，最大賣點是附近多商場及商舖配套，北上一轉順道可以買餸。不少港人更對蓮塘口岸情有獨鍾，皆因去深圳萬象城、金光華商場等夠就腳，搭地鐵坐一個站有兩個人氣街市，可買平餸，深受師奶及退休人士歡迎。據悉，羅湖商業城最近有不少「搞作」，一改以往不外乎是美甲、美容、服飾，甚至是售賣高仿商品的舊面貌，一些新開的商舖以燒臘、滷水檔為主；網民表示有驚喜，認為是「羅湖商業城反擊蓮塘」！要言之，內地做生意就是懂得變通！

反觀香港，港府用盡板斧，舉辦無數盛事經濟。五一長假為吸引內地旅客，又是煙火、無人機表演，又派雪糕等，始終未見太大成效。本月27日起，內地開放多8個城市赴港澳個人遊，有政府經濟顧問表示，政府預計可以帶來全年30萬旅客，這些旅客在港消費約12億至15億元。然而，若業界未能「爭氣」配合，做好「香港幾好都有，點捨得走」，恐怕香港旅遊業仍難見到漸入佳境！