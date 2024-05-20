今天是台灣地區領導人賴清德「就職中華民國總統」的日子。5月20日這一天，已經有多屆「台灣總統」就職，不過歷史的巨輪、形勢的發展，很可能令今年的「520」成為最後一蹦躂，台灣今後不會再有「520」，也即賴清德很可能是「最後一屆總統」，今後取而代之的，將是中國統一後的「中華人民共和國台灣特別行政區行政長官」，或內地行省的領導人，對此中央任命宣誓就職的日子，也絕對不會是5月20日，台灣「520」成為舊章。

為甚麼會是這樣呢？因為未來4年中國極有可能實現統一，台灣將回到祖國懷抱，以中國大陸現在的實力，無論武統還是以武力逼統一，以政治、經濟壓力逼統一，台灣都無力抗拒，美國介入包括軍事介入也無力抗拒，區別在於如果是武統，台灣現行的政治制度、「國家」架構、上層建築都會徹底改變，直接納入中央政府的國家治理體系；如果是巨大壓力下被迫通過談判接受統一，那麼就有機會用「一國兩制」方案解決問題，台灣政體、制度、上層建築有可能部分保留、部分改變，間接納入國家治理體系。

儘管如此，產生台灣地區領導人及管治班子的方式也一定會大改變，也即不可能如今天這般實行美西方的政黨政治、一人一票的選舉產生，台灣社會的行政、立法、司法權都不可能異於國家和中央管轄之外，不可能自行其是；台灣選舉制度有可能保留，但一定會被改造、優化，如《港區國安法》公布實施後的香港選舉，必須絕對阻攔封殺一切危害國家主權、安全的人進入選舉場域；台灣今後的選舉制度，會以今天的香港選舉方式為參照；台灣今後選出的地區領導人，會以香港今天選出的特首為參照。

一直以來，台灣當局對「和平統一、一國兩制」嗤之以鼻，瘋狂反對，每次大選都拿香港為標靶，攻擊一通。現在的形勢是，如果他們不想輸得精光，死得太難看，「一國兩制」是他們的救命靈丹，好好想想吧！