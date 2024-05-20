俄烏戰爭爆發以來，美國一直在恐嚇中國，要麼參與制裁俄羅斯，要麼被西方孤立。套用國務卿布林肯的說法，要麼在餐桌上，要麼在菜單上。直至最近，財長耶倫和布林肯相繼訪華時，依然盛氣凌人且喋喋不休，要求中國停止與俄羅斯合作。其國務院發言人說得更露骨，中國不能魚與熊掌兼得，不可能希望與歐洲等其他國家建立良好關係，同時繼續助長歐洲安全面臨的最大威脅。

老美實在太高估自己了，他們習慣於對其他國家發號施令，以為中國也會聽其指揮。其實中方早就表明不吃這一套，美國沒有資格從實力地位出發同中國談話，奈何老美就是不長記性。當然，他們也許不是不長記性，而是橫行霸道太久，改變不了狂妄心態。

他橫任他橫，明月照大江。中國有權與任何國家合作交往，美國根本管不着，他們愈想阻撓，愈是適得其反。俄羅斯總統普京此次訪華，將中俄關係推上新高度，不就是拜美國所賜嗎？中俄聯合聲明長達萬字，涉及方方面面，單是「合作」兩個字就出現130次，而且多次直接點名批評美國霸權，這可是前所未有的事，老美恨得牙癢癢，但又能怎樣？既不敢與俄羅斯直接衝突，對中國施壓又無效，還有甚麼板斧？最近拜登政府宣布對中國電動汽車等產品加徵關稅，正是老羞成怒的表現，恰恰證明黔驢技窮。

說到底，世界已進入多極時代，中俄合作既是大勢所趨，也是大多數新興國家喜聞樂見，任何人都阻止不了。正如中俄聯合聲明指出，當前雙方關係已超越冷戰時期的軍事政治同盟模式。尤其相對於美國的拉幫結派，中俄關係無疑更牢固、更可靠。最重要的是，中俄關係是建立在互相尊重、平等互利的基礎上，不像美國那樣唯我獨尊，對盟友予取予攜。表面上美國盟友遍天下，實際上除了幾個附庸國死心塌地，絕大多數國家都有自己的盤算，法德等歐盟大國更是不斷強調戰略自主。畢竟老美的私心路人皆見，沒有多少國家願意任其擺布，更沒有多少國家願意犧牲本國利益來配合美國霸權。

須知天下苦美久矣，許多國家已厭倦美國霸權，厭倦其頤指氣使，但老美仍自我感覺良好，以為全世界都要匍匐在其腳下，實在可笑。不管怎麼樣，中俄合作開啟新篇章，但願能令老美頭腦稍為清醒。