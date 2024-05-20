都說以色列總理內塔尼亞胡對加薩進行的軍事行動，意不在營救人質，甚至連所謂的剿滅哈馬斯也不是，皆因全世界都知，哈馬斯最高層並不在加薩境內。內氏志在復辟大以色列國，永久佔領加薩及驅逐巴勒斯坦人，為自己奠定「國父」地位。惟他輕視人質性命此一舉動，已激起以國民眾怒火，尤其在短短兩日間，已有4名以色列人質死亡。

連日來以色列都有憤怒的民眾走上街頭示威，要求內氏下台，就連其3人戰時內閣其中一員、前國防部長甘茨亦加入「逼宮」行列。他表明，內氏必須在下月8日前回覆由他提出的六大訴求，包括讓加薩人質獲釋、結束哈馬斯在當地的統治、建立由美國-歐洲-阿拉伯及巴勒斯坦組成的民營管理系統、加薩非軍事化、保留以色列在當地的安全控制等，否則他會退出戰時內閣和另組政府，惟內氏已斷然拒絕。至於戰時內閣最後一員、國防部長加蘭特早前已表明，若以色列重新佔領加薩，他將辭職。

內氏顯然已到了眾叛親離的地步。事實上，甘茨的六大訴求，本來已經十分離譜，完全是以色列「獨贏」方案，與國際社會支持兩國方案背道而馳。但如此這般的方案，內氏也拒絕，怎能不令人咋舌？現在最關鍵是美國的態度。說實在的，內氏完全不給拜登面子，拒絕任何停火協議，無視美國和拜登正承受極大壓力。拜登對內氏不滿溢於言表，順水推舟逼內氏下台，換一個有商有量的人上台，肯定更符合美國利益。

美國跟以色列的關係是仔與老竇的關係，美國不可能拋棄以國，亦壓根兒不會真正支持兩國方案。只是美國作為世界一哥，公然被內氏藐視，面子怎麼說都是擱不下。推倒別國政府向來是美國拿手好戲，就看今次又會怎麼收場。