彈藥有限，反擊乏力，這裏談的不是俄烏戰事，而是說中美新一輪貿易戰。中國商務部昨日宣布，即日起對原產於歐盟、美國、台灣地區和日本的共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。雖然公告沒有說明，但一般而言，內地對某類進口貨品展開反傾銷調查，便會同步限制其入口或徵收臨時性關稅。很明顯，此舉是要反擊美國日前宣布將大幅調高對中國電動車等貨品的進口關稅，但能起到多大的阻嚇及報復作用呢？

首先要認識一下甚麼是共聚聚甲醛。聚甲醛是類似塑膠的化學聚合物，但同時擁有形同金屬的硬度和耐熱度，集合了鋼和膠的長處，其用途日益廣泛，由汽車配件、電子電器以至建築材料都用到。中國本身也是聚甲醛的生產大國，但由於國內製造業的需求更大，須大量從外國進口。而且中國企業暫時只掌握到較低檔次的共聚聚甲醛生產技術，高質量的均聚聚甲醛大多要從美國或日本輸入。受到需求和運費上升影響，聚甲醛價格近年持續上升。

中國作為共聚聚甲醛的國際消費大戶，實施進口限制或加徵關稅，肯定可以傷人，但同樣也會傷己，包括影響自家產品的製造成本和產量。除非當局寧願走回頭路，用回中國出現產能過剩的鋼鋁製品，來重新取代耐磨性較高的聚甲醛。更甚是美國會否聯同日本限制對中國輸出均聚聚甲醛報復，情況猶如歐美限制對華出口高科技晶片，對中國的先進製造業和人工智能發展卡脖子。

美方針對中國的出口貨品，大多為非必需品或美國本身已有足夠產能，只是不夠中國生產的性價比高。加徵關稅會令當地消費者荷包受罪，但不會令美國的企業出現供應斷鏈問題。相信中國官員亦深明以上的道理，奈何板斧就只有這麼多。