面對人口老化加劇、慢性疾病日益普遍，港府於2022年推出《基層醫療健康藍圖》，其中為期3年的「慢性疾病共同治理先導計劃」為首個重大項目，旨在透過共付模式，資助45歲或以上市民在私營市場接受糖尿病及高血壓篩查，以預防為重、以社區為本，貫徹「早發現、早治療」的理念。

慢病共治計劃自去年11月推出至今，已有3.5萬名市民登記參與，在已完成篩查的二萬人當中，發現約40%患有糖尿病、血糖偏高或高血壓，比率高於原本預期的30%。結果亦反映計劃有助市民及早識別慢性疾病，提升市民健康認知，從而及早預防管理，改善生活習慣，減低未來病痛折磨及醫療開支。

本港醫療體制一直「重治療、輕預防」，對公營醫療系統構成極大壓力，基層醫療所佔比例甚少，不少市民會待病情出現或嚴重後才到公立醫院求醫，公營醫療承擔全港近九成病人，惟逾半醫生服務於私營體系，供求嚴重失衡。慢病共治計劃，市民只需支付一個合理金額，便可在政府資助下於私營醫療市場接受糖尿病或高血壓的篩查、診症、化驗及治療，有助減輕公營醫療系統的壓力，亦可讓市民於基層醫療中享有私家醫生評估及跟進服務，長遠做到「一人一家庭醫生」。

除了個人健康獲更全面照顧，推行慢病共治計劃，對社會整體發展也是值得投資的項目。以糖尿病為例，初期多數沒有明顯症狀，加上諱疾忌醫的傳統觀念，不少人平常不會檢查身體，及至病情嚴重甚至出現併發症才求醫，錯過控病機會。根據國際糖尿病聯盟估計，香港糖尿病患者將於2030年增至約92萬人，佔總人口13%，而慢性疾病患者每年醫療開支可達1.8萬元至3萬元，有智庫推算若現時做好慢性疾病管理，及早發現並及早治療糖尿病患者，可在30年內節省約125億元公共醫療開支。

計劃推行半年有3.5萬名市民登記，值得肯定，但亦有進步空間，例如參加者女性較多，當局須部署如何鼓勵更多男性參與。另外，目前只有515名家庭醫生參與計劃，而且服務點地區分布不均衡，相信與計劃推出不久、不少私家醫生仍抱觀望態度有關，隨着首階段反應不俗，期望可吸引更多醫生參與。亦有意見指出，計劃下只有逾40項基本級別藥物，其他則需額外收費，當局應定期檢視藥物名單，是否有需要進一步擴大，令市民得到最適切的治療。

慢病共治是一項全新計劃，暫時亦屬先導性質，要扭轉傳統觀念，建立「重治療同時重預防」非朝夕可成。當局已委託大學對計劃成效、服務質素及成本效益等評估研究，期望計劃能不斷完善並恒常化，如未來資源充裕，亦可考慮擴大計劃，納入其他疾病的篩查管理，從而進一步加強基層醫療服務，達致「早預防、早發現、早治療」的目標，長遠令港人及醫療體制都更健康。