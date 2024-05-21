產評：打救內房穩經濟　起效四両撥千斤

近期內地連還出招打救內房產業，目的只有一個，不是為救某一家房企或銀行，而是要救經濟。事實上，房地產一業不濟，影響百業生計，消費與投資大受壓抑，經濟增長被拖後腿，時值美國正高築貿易壁壘，加大力度打壓中國戰略產業，穩定內部需求更顯重要，故出招救樓市乃戰略一步，也是預示中國資產價值走出谷底的重要信號。

內地樓市的問題有幾個方面。首先，內地居民不是缺錢，但就是樓價跌得更低，都不敢碰樓，皆因眼見樓市庫存龐大，處處爛尾樓，兩、三代人積蓄一旦買着爛尾盤，討回本金無期，欲哭無淚，加上經濟前景不明朗，寧可租樓，即使有自主物業，換樓意欲都不大。整體樓市需求極疲弱，意味房企的項目資金回籠進度處於極艱難的狀況，更大更有實力的房產企業，遇着這個局面，都難以長期支撐下去。

另一方面，這幾年內地當局要整頓樓市，一則是要徹底整頓房企以超高槓桿炒高樓價圖利，然後涉足多個產業的無序擴張，二則要整頓地方政府財政土地過於依賴土地這單一收入來源，還有是糾正內地銀行過於依賴房地產貸款業務，增加系統性風險之餘，也令社會資金無法有效服務實體經濟。故當局強調，房住不炒，如今基本上已實現，皆因樓市炒風已絕迹，且居民已徹底改變「樓價只升不跌」的預期，反映政策目標已達到。

眼前要正視樓市運作失靈的問題，即買家不敢買，發展商也去不了貨，整個市場無法正常流轉，嚴重窒礙投資與消費，隨之而來是銀行壞帳上升、通縮、消費持續降級、固定資產投資疲弱等問題。同時，美國針對中國的「新三樣」（電動車、太陽能產品及鋰電池）戰略產業大增關稅，若中國反枱還招，不見得可取，亦非全球所欲見。循着現有國際途徑提出貿易申訴，爭取合理合法權益，固然必要，但更重要是「打鐵還得自身硬」，需設法發揮內部經濟韌性，有效提振內部需求，讓內循環戰略得到更好體現，以抗衡外部風險。

有序放鬆調控，讓樓市運作重納正軌，穩定資產價格，提振民營經濟、投資與消費信心，對穩經濟自可起到四両撥千斤之效。若如美資大行所料，內地樓市可在6至12個月企穩，那一向走先經濟表現6至9個月的資本市場，有望迎來「慢牛」翻身。

內地當局準確拿捏政策切入時點，疏導風險，理順市場運作，平衡整體風險，未來將見到積極成效。相比之下，港府就低估自身經濟結構性問題，包括旅遊零售業過於依賴內地遊客；疫情與網絡經濟改變本地消費模式、夜經濟恢復需更長時間；歐美資金撤走後，外資的參與度須更長時間補缺等，未有及時全面為樓市撤辣，穩住資產價格及市場信心，結果遲來的撤辣，狂瀾難挽，樓價繼續向下，市場信心繼續尋底，實為治理經濟極為失敗的例子。

港府要保住國際金融中心地位，得吸取教訓，徹底提升施政效率，把握內地振興經濟、加快建設中國特色現代資本市場的契機。