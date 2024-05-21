正論：杏花邨建擋浪牆　遲來工程好過無

「500年一遇暴雨」，今年似乎來得特別快及兇狠！今個月初天文台發出紅雨警告，將軍澳一帶更出現暴雨及水浸，多處發生山泥傾瀉，其中清水灣道更有山坡塌陷。事實上，每逢雨季或風季，西貢、流浮山、元朗、黃大仙、將軍澳等都特別「惹水來襲」，港島杏花邨亦一向是颱風受襲的重災區。

位於海濱的港鐵物業杏花邨，近日其管理公司港鐵發通告予一眾業主，公布將於7月6日舉行特別業主大會，議決政府提出的「杏花邨沿岸改善工程」，此方案由政府提出一次性資助，以協助杏花邨進行改善工程，若獲通過，將加建約1.5米高的擋浪牆等。有區議員稱，大部分居民對建議表示歡迎，指有關方案由2017年爭取至今終見曙光。然而，亦有部分居民擔心日後維修管理費用高昂，難以負擔。

土木工程拓展署早前為全港26個較高風險的沿岸低窪或當風住宅地區作出審視及研究，杏花邨被指定為其中一個較高風險的沿岸低窪住宅地區，並建議進行沿岸改善措施方案。改善工程內容包括，在第23座至48座對出海堤的混凝土牆外，加建離地面約1.5米高的擋浪牆；並在第25座至50座大廈之間位置，安裝可拆卸式擋水設施，包括擋水板或充水式擋水設施。目前，杏花邨的海堤已有約1.1米高的混凝土牆，若進行工程將會移走部分大石，再加建離地約1.5米高的弧形擋浪牆，以建設成第一道防線；而第二道防線即為可拆卸式擋水設施。若以上方案於今年7月或以前獲杏花邨業主大會通過，工程預計可在2026年完成。現時極端天氣反覆難料，杏花邨這項改善工程爭取至今都7年了，難怪東區區議員形容是非常「難得」，又稱雖然現時暫未知道工程金額多少，但盡量不希望銀碼過大需要居民額外支出。議員稱已接獲不少居民意見，大部分都認為「有總好過無囉」，認為可加強杏花邨抵禦颱風的能力。

有立法會議員表示，當年私人發展商興建杏花邨時，地契已標明需在海堤興建混凝土牆，但近年在極端天氣下，原有1.1米高的混凝土牆不足以擋浪，幾乎每次打風均對大量居民造成影響。杏花邨屬較高風險的沿岸低窪住宅地區，政府「要做嘢」。事實上，天災可以殺人，政府如今才來作出改善工程，縱使後知後覺，畢竟好過不知不覺，遲到總好過無到。人命無價，只要一次意外就後悔莫及。議員指出，不清楚工程造價，但相信政府資助應該足夠，料居民毋須承擔工程費用。至於後續維護成本，據悉，政府同類擋浪牆興建多年亦毋須特別修整，料杏花邨的擋浪牆建成後亦然；只要管理處日後做好風季預防措施，例如在打風落雨前堆起沙包等，料維護成本不會增加太多，希望方案盡早被居民通過，早日動工。

至於杏花邨居民，雖然意見紛紜，有居民怕擋浪牆過高影響景觀，然而，當風狂雨驟，浪濤怒嘯湧至，有1.5米高的擋浪防線，不怕水侵沿岸，無懼停車場水淹，低層住戶不必如以往般擔驚受怕，影響少少景觀算得甚麼！住得心安才最重要。