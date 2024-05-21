在以色列要攻打拉法市、引起一片「談判停火」紛擾中，有一條消息說，以色列提議由巴勒斯坦自治政府派代表前往拉法口岸，以非官方身份參與口岸營運。這是去年10月巴以戰爭爆發以來，以色列首次同意討論由巴勒斯坦參與管理加薩地帶，然而，巴勒斯坦自治政府並不「領情」，拒絕派出代表參與拉法口岸管理，據稱是為了避免遭哈馬斯組織襲擊。

這條消息看似不小，又是巴勒斯坦自治政府代表，又是以色列「首次」，但世人並不關注。巴以之戰是在巴勒斯坦國土發生，但代表巴勒斯坦政府的法塔赫並未參與，只是巴勒斯坦的哈馬斯組織在和以色列打仗，88歲高齡的阿巴斯領導的巴勒斯坦自治政府一直「保持中立」，袖手旁觀，只是在口頭上譴責以色列，哈以要打要談也沒自治政府甚麼事。哈馬斯在為巴勒斯坦生存而戰，阿巴斯不知在為誰而觀望，全世界沒幾個人搞得懂這個隱晦不清、莫名其妙的亂局。

這不是一天兩天、十年八年造成的。阿拉伯、伊斯蘭世界的複雜性，中東地區、巴勒斯坦的複雜性，各教派、政治勢力的複雜性，無人說得清、擺得平！大致上人們能歸之於三大原因，一是阿巴斯為首的法塔赫和哈馬斯有宿怨，當年哈馬斯用武力將法塔赫驅逐出加薩地帶。二是西方捐助以及通過以色列轉交的稅款，是巴勒斯坦自治政府的主要經濟來源，阿巴斯不敢和美國、以色列反面。三是阿巴斯希望借以色列之手消滅哈馬斯，獲得加薩管治權，統一巴勒斯坦。阿巴斯的這場大夢，有些像當年國民黨想借日本人、美國人之手消滅共產黨。阿巴斯對哈馬斯的仇恨似乎超過以色列。

阿巴斯的做法當然喪失民心。英國《衞報》的調查顯示，開戰以來，百分之八十五的約旦河西岸巴勒斯坦人支持哈馬斯，加薩地帶支持哈馬斯的有百分之五十二，巴人受訪者中有百分之九十希望阿巴斯辭職。