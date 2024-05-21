美國對中國發動新一輪貿易戰後，外界都在觀望歐盟會不會跟隨。畢竟歐盟既是美國的盟友或者說附庸，歐盟委員會主席萊恩更被視為美國代理人，一向對華盛頓唯命是從，維護美國利益多於維護歐盟利益。較早前歐盟針對中國電動汽車展開反補貼調查，最近又對部分中國鋼鐵製品和木地板展開反傾銷調查，分明就是為了配合美國，所以，如果歐盟同樣對中國電動汽車等產品加徵關稅，一點也不奇怪。只是如此一來，歐盟必將遭受反噬，傷敵八百、自損一千。

貿易戰沒有贏家，德國和法國等歐盟大國首當其衝，不得不為本身利益着想。德國商界對美國加徵關稅的效果表示高度懷疑，指如果歐洲跟隨，中國採取的反制措施可能對歐洲市場造成負面影響；最受影響的將是德國汽車產業，因為歐盟沒有一輛汽車不包含來自中國的零部件。

這不是誇張，而是事實，中國擁有全世界最完整的產業鏈，幾乎所有車廠都離不開中國零部件。更何況，中國還是全世界最大的汽車消費市場，每年銷量超過3,000萬輛，比美國加上歐盟的總和還要多，一旦歐盟對中國電動汽車開刀，難道中國不會反制？德國汽車還想不想進入中國市場？

不要忘記，歐盟已被俄烏戰爭搞得焦頭爛額，尤其德國不僅失去俄羅斯廉價能源，而且失去俄羅斯市場，成為經濟表現最差的主要經濟體。若是再對中國發動貿易戰，只能雪上加霜，既救不了本國企業，還有失去中國市場的風險。德國總理紹爾茨早前率領龐大代表團訪問中國，就是為了尋找商機，可見其頭腦還是清醒的，不想跟隨美國打貿易戰。怕只怕歐盟裏面充斥萊恩之類的鷹派政客，一切唯美國馬首是瞻，根本不顧後果。德國外長貝爾伯克沒有跟隨紹爾茨訪華，就是因為這位綠黨出身的政客也是美國代理人。

很明顯，美國對華政策已完全失去理性，陷入歇斯底里，歐盟跟還是不跟，既是對政客們的考驗，也是對所謂戰略自主的檢驗。對中國而言，最重要是做好自己的事，對美國及歐盟都不宜抱有任何幻想。近年中國提出以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的發展格局，就是為了應對國際環境和外貿形勢的變化。一方面繼續深化改革開放，一方面積極開拓非西方市場，雙管齊下才是正道。