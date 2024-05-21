本港的士業界的服務質素一直備受詬病，近年Uber興起，不少乘客即蟬過別枝，寧願支付更高價錢，換取較優質的服務。起碼畀了錢，不用被司機嫌車程太近、被司機兜路拒載，以至被黑的劏客。再說，Uber會預先告知消費者乘車時間和車資，並且通過電子付款方式收費，讓一切更有預算。乘客和司機更可以互相評分，對雙方都更有保障。

其實內地網約車也大致如此，只是本港的士業界拒絕競爭、拒絕進步，才會對Uber視為洪水猛獸。日前有多名的士業議會成員自行「放蛇」，先後在7個不同地點上車，以啟德郵輪碼頭為終點，到達後指Uber司機「賴嘢」，無牌取酬載客並報案。惟執法部門到場之後只是記錄在案，並沒有對任何人拘捕或檢控。看來，的士業界的行動並無成效，民意更是完全站在Uber司機一邊，批評放蛇此舉「太賤」。

時代不斷進步，任何行業都必須推陳出新，力保競爭力。惟本港的士業界依然停留在八、九十年代思維，不少司機大佬以為自僱就係大晒。曾有網民大呻，在機場的士站登上的士返回屯門寓所，的士司機不僅黑面，直情大罵「知唔知我排咗幾耐？」其實機場往屯門車資也要百多元，這種態度，只會把更多消費者推向網約車懷抱。

最近的士申請加價又獲批，有的士商會代表「寸爆」揚言，若加價兩元會影響市民生活質素，建議不要搭的士；又謂Uber之所以予人服務較佳之感，是因為它不受監管。因而遭網民反斥，連不受監管也比受監管做得好，的士業界是否應該感到羞恥？優勝劣敗，汰弱留強。的士業界繼續這副德性，拒絕改變，又不欲提升服務質素和競爭力，最後能否如願，市場會給出答案。