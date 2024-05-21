跌跌撞撞8年的蔡英文時代終於結束，台灣人迎來了賴清德時代，然而種種迹象顯示，儘管賴清德力圖給外界保守穩定、極力「維持現狀」的想像，但事實恐怕並非如此。

表面上，賴清德的演說強調延續蔡英文的「四個堅持」，並加上自己的「和平四大支柱」，似乎就是照本宣科、了無新意，但了解蔡英文與賴清德性格差異的人都知道，蔡本人對統獨其實着墨不深，並沒有積極想法；賴清德卻是真正的「台獨工作者」，只要一有機會，他一定會想辦法推動台獨，這就為已頗為嚴峻的兩岸關係投下更多變數。

5月18日，代表官方的中央社連續發了4篇專文，從兩岸貿易依存度、赴大陸工作熱度、兩岸學生交流以及赴大陸旅遊情形，來闡述兩岸間的全面降溫。這顯然是刻意在為兩岸未來發展定調，宣示賴清德上台後，兩岸交流只怕會比蔡英文時期更隔閡，而交流減少，敵意很可能就會大幅提高，危機出現的機率自然也會跟着升高。

5月14日，賴清德與民進黨立委餐敍，外界原本以為賴清德應會試圖化解立法院的朝野對立，尋求未來執政的空間。沒想到賴清德比柯建銘更加鷹派，直接要求黨籍立委就算表決不贏，論述也要贏，而民進黨的「論述」，就是在立法院內全面脫序抗爭，導致5月17日大亂鬥多人掛彩，鬧上國際版面，讓世界又看見台灣有多可笑。

也就是說，無論是對內還是對外，賴都將秉持過去任台南市長時，由於槓上李全教，長達232天不進議會的態度，選擇硬幹到底！對內硬幹必導致立法院衝突不斷，未來4年台灣重大法案大概都很難過關。而對外硬幹只會招致大陸更針對性的作為，稍有擦槍走火，台灣恐怕危在旦夕。