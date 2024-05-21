一般人留意兩個國家的關係發展，往往只關注政治和經濟領域，忽略了軍事和安全領域才是核心部分。事實上，在構建雙邊互信的過程中，軍事領域絕對處於舉足輕重的地位。在當前東北亞地區政治氛圍持續緊張之際，一批中國校級軍官上周訪問日本，重啟中日軍事交流，也被一些人視為雙方開始恢復建立政治安全領域的互信。

但依我來看，這類活動的意義並沒有外界所說的那麼大。軍事外交有很多種形式，例如軍事人員互訪、開展聯合演習、締結軍事條約等，軍方人員互訪交流只是初階的層次。縱使這次是中國軍官代表團自2019年以來再次訪日，充其量只有象徵意義。

實際上，中日兩國在上世紀七、八十年代曾經嘗試建立信任關係，但由於結構性的原因，在90年代後開始倒退，當中領土問題始終是雙方一道繞不過的門坎。對北京來說，所有中國近代史的傷痛都與日本的侵華有關。近年中國對來自日本的各種威脅認知中，日美合作無疑是首當其衝，此外還有釣魚島問題。北京一直認為日本意圖修改和平憲法而成為正常國家，威脅到中國的國家安全。

日本也從未對中國放過心。中國軍力持續增加，引起日本愈來愈大的擔憂。重啟日中軍事交流，對日本而言與其說是促進雙方交流，不如說是可以更近距離觀察中國軍隊，畢竟校級軍官多是師、團、營級的年輕軍官，代表着軍隊未來。

近年日本積極配合美國圍堵中國，令中日關係緊張，啟動軍事交流變得更為必要，有利兩國改善關係。但軍事交流只是第一步，要增進互信，還需兩國軍方拓展更廣泛的交流。雙方不妨考慮開展聯合海難救援、地震海嘯應急等領域的聯合演習。