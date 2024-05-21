港人北上消費已成常態，單係上周六，便有約31萬港人北上，同一時間南下的內地旅客僅約12萬人，雖然人數按周回升，但較北上的人次少約19萬。看來，這種「多北上，少南下」的逆差仍會持續，皆因北上吃喝玩樂，魅力確實沒法擋。以老朽為例，雖然家住北區，去羅湖不過一站而已，可是也好幾年沒有北上。如今經不起一眾老友記慫恿，終於上周四跟隨大隊，一行10人北上深圳唱K兼自助餐，那種感覺，就如從月球探險大半年返回地球的太空人，一出艙的第一句話：感覺良好！

閒日過關，人不算多，過關快，老友記齊集後很快去地鐵站，年滿60歲長者選擇「免費專用通道」可免費入閘，非常方便，坐一個站到國貿站下車，步行約10分鐘，就到了一間卡拉OK店，一大早已有不少港客在排隊等入場，經常來的老友記打點了一會，領我們到樓上，據悉幾層樓盡是卡拉OK房，我哋10人分了一間頗大的房，目測有400多平方呎，獨立洗手間，坐了10人仍然十分寬敞，眾人有些忙着去攞嘢食，自助形式，有各式點心、湯、燒味、燒蠔、小龍蝦、蒸魚、壽司、水果等，老朽久未開金口，急於搶咪抒發「老年好聲音」，求其在眾人盤中夾些食物已足矣！一節3小時，埋單每人連唱兼任食任飲亦不過一舊水港幣，咁嘅享受，試問香港點有得做？

唱完再乘地鐵到蓮塘修腳，修完腳又按肩膊，手法專業，服務態度一流，60分鐘收費100港元。之後去一間專吃牛的火鍋店，叫了一桌子潮汕靚牛肉、牛丸、牛百葉等，飽到上心口，埋單可以一兌一港紙結算，亦不過800多元，老朽喺香港鋸一個牛扒都要幾百元。看官，你說老朽可抗拒北上消費嗎？