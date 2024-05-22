正論：又靠盛事谷旅業　人心已變怎留客

香港消費市道低迷，港府千方百計催谷盛事吸客。高官表示，全年盛事會加碼60多項至210多項，每兩日就有一項盛事舉行，預計吸引約170萬旅客參與，帶來72億元消費額。何謂盛事，大家不甚了了，只知做總比不做好，惟盛事只能算是助攻，若業界不思進取的態度不變，要爭取人心便極為困難。

何謂盛事？奧運是盛事，世界盃是盛事，現正舉行的康城影展也是盛事。港府聲稱，下半年會推出逾百項盛事，包括文藝及創意活動、節慶匯演、體育比賽、大型會議及金融峰會等。其中一個焦點是7月首次舉辦的「武林盛舞嘉年華」，雲集超過1,000位武術及舞蹈界人士，進行超過60場表演和活動。說實在的，港府肯投放資源固然是好，但嚴格來說，上述盛事算不算盛事實在令人疑問。尤其部分活動曲高和寡，甚至平平無奇，連在疫情前尋常不過的會議展覽也視為盛事，有沒有預期的吸客效果，只能拭目以待。

姑勿論如何，做總比不做好。很可惜，香港目前面對的窘境，不是硬推盛事便能解救。誠如高官所說，「政府會做好搭台及導演角色，業界則要演好自身角色」，可見政府頂多只能鋪橋搭路，業界才是爭取和留住客源的最重要關鍵。香港過去歡迎世界各地人士來港旅遊和經商，但回歸後自以為高人一等，泛政治化嚴重，對內地的進步不屑一顧，甚至引發中港矛盾；而歷屆特區政府慣性伸大手板等阿爺打救，欠缺創新求進精神。大家不妨捫心自問，近年來香港有甚麼創新的點子吸客？旅遊景點廿多年來如一日，服務質素江河日下，別說旅客消費不開心，連本地客也深覺貼錢買難受。

反觀內地發展步伐從來沒有停下，單是深圳，早已從回歸初期提供低端產品，變成今日提供優質旅遊產品和創新科技的大城市。前陣子的復活節假期，固然出現港人「大遷徙」北上熱潮，就以剛過去的星期六計算，北上港人多達31萬人次，南下內地旅客只得12萬人次，對比和差距明顯。再說內地營商手法靈活，例如食肆容許堂食客人外帶食物飲料，甚至用App下單送上門也無任歡迎，香港食肆不但不容許，還會對不知規矩的內地旅客罵個狗血淋頭；又如內地網約車非常便利，也因為競爭激烈而價錢相宜，香港部分的士司機則兜路拒載，連電子支付車資都不肯接受。

香港在回歸後愈來愈小家子氣，一副「躲進小樓成一統」的心態，反而內地更似昔日的香港，靈活走位，創意不絕，以客為尊，單是從來沒有視蜂擁北上的港人為「蝗蟲」這一點，已見中港之別。心態決定境界，內地成功，豈是無因。

說到底，優勝劣敗，汰弱留強。從食肆愈來愈冷清，到商店減價也起不到促銷效果，可見香港已不可能關起門來自我感覺良好，而是已到了不得不變、不變便注定被淘汰的地步。可以斷言，業界再不洗心革面演好自己角色，政府再多的鋪橋搭路也是徒勞。