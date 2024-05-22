娛圈單打：死撐一年始分手　算係長情有交代

嗱，呢啲咪就係真愛囉！歌手JW（王灝兒）宣布同太子爺男友葉韋彤分手，外界一啲都唔意外。早在去年初，葉韋彤父親被頒令破產，其後他及母親亦被頒令破產。男友淪為失匙夾萬，JW冇大難臨頭即刻飛，反而撐咗一年先至分手，算係好有良心兼有交代啦，仲唔係真愛係乜吖！

JW同前太子爺男友拍拖多年，早已登堂入室融入男方家中，男友不時出動名車接送，JW亦廣邀圈中好友到男友豪宅聚會，何等風光！何等甜蜜！可惜天意弄人，男友家道中落，大家都認定女方起飛腳係必然的事，但JW十分「硬頸」，堅稱風雨同路，不離不棄，直到一年後始分道揚鑣。

呢啲咁嘅情況，好多人都會怪女方貪慕虛榮，有錢有高潮，冇錢冇真愛，其實咁諗好迂腐。試想想，若然兩個有手有腳的男人企喺面前任你揀，一個腰纏萬貫，另一個身無分文，難道真係要揀個窮嘅捱世界，先至叫做真愛咩！正如男人揀女人，都會揀個樣靚身材正，同一道理啫。

當然，呢一年來JW生活多姿多采，根本不愁寂寞。期間傳出同《痞子殿下》靚仔拍檔朱敏瀚戲假情真，JW否認，強調同男友感情穩定。如今官宣回復單身，朱敏瀚係咪有機呢？大家不妨放長雙眼等着瞧！

再講吖，JW靠自己，事業一樣有聲有色。唔單止喺大台有高曝光率兼有劇拍，亦不時演出旅遊綜藝節目，派台歌更名列播放榜前茅位置。今年初又以950萬元購入東半山一個單位自住，接着跟朋友合資開設茶飲店，全方位搵錢。講到底，女人都係靠自己最好！