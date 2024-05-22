產評：美幣策煙雨迷濛　全球皆無所適從

美國坐擁美元霸權數十載，全球金融體系如今尚以美元體系為主導，其貨幣政策動向足以牽動世界經濟。可今年以來，美國聯儲局對於何時啟動減息周期的問題，時而放鴿，時而放鷹，令市場無所適從，讓各大央行都頭痛不已。說到底，聯儲局調節幣策抗通脹的能力與成效未明，且大選年也增加了幣策的政治考量，種種不確定性只會讓各方更深切體會到美元霸權之禍。

本來市場一直預期，美國最快今年啟動減息周期，聯儲局3月的口風也偏寬，可近月又再轉風向，非但高息環境可能比市場預期要長，市場更揣測不能完全排除聯儲局再加息的可能，意味減息時點將愈推愈後。利率的不明朗，足以影響環球投資氣氛。美元偏強下，一眾非美元貨幣得為穩定本幣匯率而懊惱。

刻下，美國通脹似乎難再向下，但另一方面，經濟數據開始反覆，就業市場已從疫後高位退熱，經濟增長添變數，而持續的高息環境對經濟影響漸趨明顯。由於近月大宗商品價格飆升，市場開始預計，美國通脹難以再回落，甚至會反彈，致令聯儲局今年減息的可能性變得更渺茫。

時值大選年，白宮其一考量，乃減息雖可減低經濟硬着陸的風險，但對於通脹是否受控尚無把握，且一旦美元轉弱，債台高築的美國政府最關注的，莫過於是市場對美債的需求。是故，美國聯儲局遲遲未能交出具明確前瞻性的貨幣政策指引，與其兩難的處境不無關係。

得弄清的是，如今聯儲局傾向維持高息一段時間，以耐心等候實現2%的通脹目標，惟今年以來的市場表現說明，以不變應萬變，不見得就能等到通脹回落。更何況，中東局勢未明，尤其近日伊朗政治事件為局勢添變數，且見到金、銀、銅價全面上升。若次季中國經濟進一步確立復甦步伐，樓市信心逐步回穩，消費市場與資本市場氣氛好轉，帶動整體物價與資產價格低位回升，中國商品上升壓力有機會經出口傳導至美國，屆時聯儲局非但不可能實現減息，說不定真的要再加息抗通脹。

其實，美國貨幣政策弄得如斯田地，始作俑者就是美國自身，長年以債冚債，無止境的財政擴張，實際上助長了物價升勢，令通脹變得更持久。幣策兩難，如何能延續美股與美國經濟增長的盛宴，實現經濟「軟着陸」，就看誰掌白宮接下這燙手山芋。

近年各地央行不斷買金，金價迭創新高，表現與實際利率脫鈎，同時市場對虛擬貨幣的熱情有增無減，都圍繞着一個主題，就是以美元主導的國際貨幣體系呈分裂下的現象。要將資金分散至美元以外的資產，寧可增持沒有利息的黃金、去中心化的虛擬貨幣作替代，也不情願將所有「雞蛋」全放在美元「籃子」內。

美國致力推動與中國脫鈎，中國經濟固然受影響，但美國亦在傷敵一萬自損八千。全球化經貿格局改變，是國際貨幣體系分裂的底因。美元表面上仍是全球第一，但實際上霸權根基已動搖，結合貨幣數碼化的新趨勢，且別低估迎面而來的國際貨幣體系變革浪潮。