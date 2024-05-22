有位英國電視節目主持人曾問中國學者，近幾屆英國政府一直把中國作為主要競爭對手甚至是主要威脅，中方的態度是甚麼？中國學者輕描淡寫地回答，英國沒有資格做中國的競爭對手。理由很簡單，中國是世界第二大經濟體、世界最大半導體生產國和研發國家、世界最大汽車生產和銷售國家、世界人工智能技術領先國家，而英國甚麼都不是，如何做中國競爭對手？

信言不美，美言不信，中國學者說的都是事實，英國綜合實力今非昔比，跟中國早已不在同一層次，偏偏許多英國人不願面對現實，一直高估自己的實力和影響力。尤其是對華政策方面，英國政府的傲慢與偏見絲毫沒有改變，近年為了討好華盛頓，更是經常無端攻擊中國。英國警方早前成立新部門，聲稱主要任務就是應對中國以及俄羅斯、伊朗等國構成的「威脅」 ，並稱非常擔心英國今年大選面臨外部安全風險。這分明又是無病呻吟，誰會如此無聊威脅一個沒落國家？誰有興趣干預其大選？

最荒謬的是，英國國防部薪資系統遭黑客攻擊，竟然也算在中國頭上。最近英國警方更以國安法起訴3名所謂的「間諜」，包括香港特區政府駐倫敦經貿辦的行政經理，罪名是涉嫌「協助外國情報機構」與「境外干預」等，矛頭也是指向中國。這些年英國政府不斷抹黑《港區國安法》，實際上其國安法比香港更嚴苛，典型的雙重標準。

說穿了，英國人就是缺乏自知之明。這個曾經的「日不落帝國」，如今已淪為二、三流國家，經濟長期低迷，加上能源危機、通貨膨脹等老大難問題，導致國力每況愈下，數百萬人面對吃不飽的問題。論整體GDP，英國已被前殖民地印度超越；論人均GDP，英國也不如曾被其殖民統治的香港。但許多英國人依然有着「迷之自信」，至今還在幻想充當世界領導角色，甚至企圖把手伸到亞洲，對華政策愈來愈荒腔走板。

有位英國前高官比較清醒，指過去10年英國的財富、軍力和聲譽都在下滑，英國政府必須認識到今天已非過去的權力現實，坦誠面對自身實力和影響，擺正心態，放棄向印太地區「傾斜」這種毫無理由且故作姿態的戰略，否則狂妄自大只會導致一事無成。這番話一針見血，狂妄自大正是盎格魯撒克遜人的最大毛病。