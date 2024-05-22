勞工及福利局局長早前羅列社工註冊局的「5宗罪」，包括未有依法建立機制，將被裁定危害國家安全罪行的社工除牌；容許曾干犯嚴重罪行的社工續牌；委任被控暴動罪的社工進入紀律委員會；制訂提倡違規行為的社工工作守則；無故終止社工持續專業進修計劃。當局於短短數日後提出修訂條例草案，建議增加註冊局內由政府委任的成員人數至過半數、要求所有成員宣誓效忠特區及擁護《基本法》，以及直接替該局制訂相關除牌機制等，被社工界質疑是早有預謀和破壞專業自主。

早有預謀是真的。早於2021年底，政府因應《港區國安法》實施而首次修訂《社會工作者條例》時，已有人指出社工註冊局以至整個社工業界充斥黑暴黃人，有必要落重藥整頓，建議規定註冊局成員宣誓及更改其組成，將由社工投票產生的成員人數減少以至取消。但時任勞福局局長本身來自社福界和民主黨出身，兩項建議當時都未有落實，最後要由現屆政府來收拾爛攤子。

破壞專業自主也是真的，但人必自侮而後人侮之。社會工作者立場左傾，對政府、權貴及執法人員持批判態度，全球皆是。但香港的黑暴社工不單止是同情和縱容違法暴力人士，還自己落手落腳落場以身試法，鼓勵、教唆及支援心智未成熟的青少年一同犯法，必須徹底將其掃清。

再者，香港社會及有關當局，已給予該等黑暴專業人士和團體多次自我糾正的機會。當中同樣充斥黑暴黃人的大律師公會、醫學會等已改邪歸正。教育界的教協則選擇自行了斷，解散清盤。唯獨是社工界和社工註冊局還是冥頑不靈，又要權位，又扮清高，喪失專業自主乃咎由自取，不值得可憐。