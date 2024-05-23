正論：提高罰則禁餵鴿　最怕有法無執行

香港野鴿為患，除了市民不時「中頭獎」，污染環境衞生以至傳播致命病毒才是最大問題。港府提出修訂《野生動物保護條例》，加入不得餵飼野鴿，違者最高罰則由原本罰款一萬元，大幅提升至10萬元和監禁一年，又會引入定額罰款制度，金額為5,000元。有關修訂昨日在立法會獲三讀通過，預計今年8月實施。

野鴿失控繁殖，早已對本港造成嚴重的衞生滋擾，鴿糞遍地不僅難於清理，更有可能傳播禽流感病毒，而野鴿身上帶有禽蟎等寄生蟲，對家居環境亦會構成危害。常有「好心市民」丟灑食物餵飼野鴿，結果野鴿愈聚愈多，大量繁殖，有關行為理應被嚴懲。修例文件指出，多個政府部門均接獲大量有關野鴿滋擾及影響公共衞生的投訴，例如漁護署在2021/22年度接獲808宗投訴，去年首8個月亦接獲693宗投訴；食環署於21/22年度接獲1,100宗投訴，去年首8個月接獲705宗投訴；康文署在21/22年度則接獲70宗。

不過，當局開出罰單的數量，明顯跟投訴不成比例。食環署和康文署每年發出的傳票及定額罰款通知書只有約400宗，佔接獲投訴的一半也不到。提高罰則增加阻嚇力固然必須，但關鍵仍是當局有沒有切實執法。可以看見，現行法例已將全港列為禁餵區，餵飼野生動物最高可罰款一萬元，如果當局有法必依、執法必嚴，餵一次罰一萬，不用將最高罰款提高至10萬元，肯定也沒有多少人敢以身試法。由此可見，提高罰款至10萬元只是虛張聲勢，無人執法的話，提高罰款至100萬元也是枉然。

昨日就有立法會議員提到，不少「好心市民」以不經意掉下食物的方式餵鴿，企圖逃避法律責任；又有議員批評，當局以「大包圍」方式授權多個部門的人員執法，連圖書館館長、文化工作經理、康樂助理員等都包括在內，「全民皆兵」的做法並不聚焦；甚至有議員認為應在條例實施後給予長達半年的適應期。

世不患無法，而患無必行之法。一條法規要落到實處，必須嚴厲執行。禁餵野鴿以保障環境衞生，並無可爭議之處，當局在修訂通過後應如期執法，不應再給予甚麼適應期、寬免期。而且罰款一定要「夠辣」，再以天眼或閉路電視作為輔助，絕對不能姑息縱容。定額罰款5,000元雖與條例最高罰款10萬元有極大差距，但若嚴格執行，定額罰款的阻嚇力亦不小。

說到底，愛護動物是好事，但好事也要有個限度，連失控繁殖、危害公眾安全的野鴿、野豬、野生猴子也要餵飼，還美其名曰這是愛心的表現，顯然是過猶不及，適得其反。月前有市民在金山郊野公園接觸過猴子後，感染全球罕見的猴疱疹並一度命危，已是一個警號。一旦本港再次有禽流感等致命病毒大爆發，由人命到經濟都必定是不能承受的重，執法豈可不嚴之又嚴！