世界視線：中俄合力創新天　一片樂土勝歐美

中國與俄羅斯的政經緊密合作，首先表現在經貿投資方面。但兩國還未有自由貿易協議，經濟的整合協作與統一市場的發展還有待。今後面對美國及西方的貿易戰與制裁，以及尋求兩國進一步的發展，實在需要兩國建立自由貿易協議，以與北美洲自由貿易協議抗衡和競爭。

由於中國強大的經濟競爭力，中國的雙邊自由貿易協議發展緩慢，即如中國與南韓、澳洲的協議也不鞏固，主因是政治因素作梗。中俄在美國壓迫下走上政經聯合協作、市場統一來擴大發展經濟空間，便成必然的發展趨勢。或許兩國未必即時全面自由貿易化，也可從地區先行，例如俄羅斯的遠東地區與中國東北。

在美國壓迫下，國際自由貿易的發展正在倒退。中俄正好反其道而行，推動全球自由貿易發展，打破政治設限，開放國際空間，讓「全球南方」國家可以憑貿易推進經濟，互補有無來擺脫貧窮。中俄可作示範，定下統一市場的時間表與步伐，一是有利兩國整合，共抗美國的欺壓；二是從兩國的擴大市場與生產力，吸引「全球南方」國家加入，組織更大的自由貿易空間，替代已在西方政治挾持下的世界貿易組織。

中俄經濟互補性強，也是平等合作，不像北美洲自由貿易協議那樣以美國為主，加拿大與墨西哥只是低成本生產地區。中俄市場與工業規模合起來，可與美國、北美洲和歐盟相比。俄羅斯還有歐亞經濟聯盟的自由貿易圈，中國與東盟的自由貿易關係也正在推展，中俄亦與伊朗有長期合作協議，單只中俄，到中俄加上歐亞經濟聯盟、東盟的自由貿易區域，便足以超越美歐的地區經濟體系。特別是美歐去工業化嚴重，G7在製造業方面比不上中國的規模與增長速度，中俄聯手，製造業的能力更強，而俄羅斯的油氣、礦產資源不遜於美國。中俄加上其他足以與歐美日的G7經濟抗衡，發展潛力更勝。

經貿關係，投資而言，東盟不與中國併合，難有大的發展。美國、歐盟乃至澳洲、日本，不可能給東盟提供更佳的經濟發展機會。中國與東盟政治上不必緊密結合，但經貿整合卻是東盟的最大利益所在。中國帶上東盟連接俄國及其歐亞經濟聯盟，以至中亞，便是巨大的經貿發展空間，使中俄與美國為首的G7競爭可立於不敗之地。

研究院院長 陳文鴻