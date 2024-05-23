香港作為國際金融中心，依靠的不可能只是本地的資金。以香港700多萬人口，即使有幾十年的積累，不足以提供與國際金融中心相匹配的資金。因此，香港一直是依靠外來資金。從20世紀初開始，便是靠中國內地和東亞、東南亞的資金，才很早成為全球四大國際金融中心，與上海相比，超越東京。

回歸之前香港靠的是英國的政治保障、美國的經濟支持。因國際金融全球化的步伐仍有限，香港還是主要靠東亞、東南亞的資金，歐美資金來的十分有限，反而經香港流往歐美的資金更多。

回歸後，國際資金迴避香港，英資回流英國。但碰上中國大開放，加工貿易帶來龐大的收益，外資調走大部分利潤後，還在香港留下不少。改革開放的深化，內地經濟起飛，本地出口超越加工貿易，中國企業獲取的利潤大為增加。可是內地資金外逃更為厲害，與內地大貪腐相結合，外逃資金在國際收支表上不知去向的，每年達到一萬多億美元，肥了美國，也肥了中轉地的香港。非法資金以外，合法的內地資金不少也留在海外，集中於香港。香港蛻變成了中國內地資金海外運營中心，塘水滾塘魚，外資只是間中來割韭菜。

近年中央政府已開始嚴加限制資金外流外逃，外資也一樣不會進駐香港。香港國際金融中心向何處吸納資金來維持，以至進一步擴張呢？對於傳統東南亞的資金，香港難與新加坡競爭。中東石油資金來港者有限，馬來西亞的伊斯蘭金融中心更具吸引力，而海灣諸國也正大力發展國際金融中心功能，至少可把本地資金留下，香港何能分一杯羹呢？

可能最大發展機會是吸納美國制裁國家的資金，如俄羅斯、伊朗、委內瑞拉等。香港可先不作融資，而是吸納它們資金進行合規的投資。中國（及香港）的債券、股票，中國央企的海外投資項目，以至離岸人民幣各種投資工具，都可讓這些要避開美西方無理制裁的資金，有投資出路。以中國政府來保證它們在香港的存儲安全，一如中俄聯合聲明中國的承諾。

全球而言，杜拜正扮演着部分這樣的功能，但是其餘如伊斯坦布爾、第比利斯，都難與香港相比。這樣來源的資金，規模龐大，且可以源源不絕，吸納它們也有助香港在管理體制、投資工具方面作出創新，為未來迎接非西方經濟金融大擴張作出準備。