美國商務部長雷蒙多日前在國會眾議院聽證會上被問到，如果中國大陸對台灣動武並接管全球晶片龍頭台積電，會造成甚麼衝擊？她的回答是，這對美國經濟的打擊「絕對是毀滅性的」。其本意也許是為了炒作「中國威脅論」，但無意中倒是提醒了中方，打蛇打七寸，要反擊美國霸權，必須擊其痛處，盡快實現兩岸統一，不管是和統還是武統，對美國來說都是最大的噩夢。

目前美國逾九成高端晶片由台積電供應，一旦台積電生產停頓，高端晶片價格可能暴漲六成，美國下游生產商必將為此付出沉重代價。從這個角度看，雷蒙多所說的「毀滅性打擊」並不誇張。不過，相對於美國在軍事和政治方面的失敗，經濟損失也許還在其次。華盛頓一直苦心經營圍堵中國的3條島鏈，其中第一島鏈是關鍵，而台灣又處於第一島鏈的核心位置，如果失去台灣，不僅意味着3條島鏈斷裂，而且意味着整個印太戰略崩盤。從此，美國再也無法圍堵中國，更無法阻止中國海軍走向遠洋，即使中國無意稱霸，美國霸權也必將不保。

這正是美國近年加緊打台灣牌的主要原因，時與勢對其愈來愈不利。難得台灣當局甘願被利用，一直主動充當遏華棋子。賴清德在就職演說中不僅公然鼓吹「兩國論」，還自吹自擂指「台灣位居第一島鏈的戰略位置，牽動着世界地緣政治的發展」，是「世界民主鏈的亮點」。這番話顯然是向華盛頓表忠，無非想強調台灣戰略地位重要，乞求美爹不要放棄。

美國當然不想放棄台灣，奈何形勢比人強，當今兩岸關係的主動權和主導權都在中方手上，老美早已力不從心，充其量只能對台灣販賣過時軍火，作出一些空洞承諾。所以不難預料，「務實台獨工作者」賴清德未來4年的日子絕對不會好過，大陸反制手段多的是，問題只是出不出手、何時出手而已。最近台灣5名經常胡言亂語的所謂名嘴被大陸列入懲戒黑名單，他們表面上反而更加囂張，其實明眼人都知道，這班小丑不過是夜行人吹口哨，還不盡快謀定後路，日後連逃命都來不及。

顯而易見，台灣問題是中國大陸最大短板，也是實現民族復興的最大障礙，只要解決了，其他問題自會迎刃而解，到時美國也就無計可施了。這一天何時到來？未來4年最關鍵，不妨拭目以待。