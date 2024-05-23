民進黨賴清德周一發表的就職演說，表面上釋出重啟兩岸交流的「善意」，實際上綿裏藏針，完全沒有回應九二共識的政治互信基礎，更提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」論調。國台辦批評賴「大肆宣揚分裂謬論」，意味着兩岸關係短時間內難有好轉迹象。

回顧兩岸關係，在2008年一度出現過轉折。當年國民黨的馬英九上台後，大陸海協會和台灣海基會重建「兩會」對口機制，台灣開放大陸客觀光，更在2010年簽署海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）。不過到了2016年民進黨的蔡英文執政，兩岸不僅官方交流停擺，連民間交流也大倒退。如果說2016年蔡的就職演說尚且提到「兩岸關係條例」、「九二會談」，賴清德這次演講雖然不說「台獨」，但「互不隸屬」已定性了兩岸關係，北京是不可能與民進黨當局展開官方接觸的。

話說回來，2020年疫情爆發，全球各地都封關防疫，兩岸之間的各種交流也停止下來。從2016年算起，兩岸交流冷卻至今已有8年。現在民進黨篤定執政最少4年，北京也要面對民進黨長期執政這個現實。民進黨大搞台獨，賴清德口講希望重啟兩岸交流，其實心裏並不想。兩岸一旦經貿停擺、民眾不來往，民進黨可以將責任推給大陸，然後裹挾台灣民眾徹底倒向美國懷抱。反過來說，既然武統未到時候，大陸就必須想方設法推展兩岸經濟、文化、民間交流，否則就中了民進黨的計。

北京早前藉國民黨立委訪問大陸，率先宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，重啟兩岸交流的態度十分積極。依我來看，大陸下一步可能會鼓勵將台灣民眾引進來，同時聯手島內政黨、企業、團體的力量，加強民間交流以反獨促統。