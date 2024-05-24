正論：香港旅業要繽紛　梗係指望假難民

港府在疫後大力催谷旅遊業，可惜未見成效，從剛過去的五一長假期，入境內地旅客人次，遠遠不如離境港人人次，已可見一斑。京官早前南下，不惜就如何搞活旅遊業耳提面命，強調「無處不旅遊」；中央更送上大禮，開放多8個城市赴港澳「個人遊」，簡直就是勞心勞力，煞費心思。其實，要對外說好香港故事，最佳代言人莫過於前赴後繼湧港搵食的假難民。港府與其勞煩「阿爺」出謀獻策，倒不如把心一橫，進一步開放接收假難民，實行假難民自由行政策，就算不旺財，起碼也旺丁。如此一來，豈止向國際展示無處不旅遊，直情是無處不繽紛，住一世唔願走！

今個五一，內地民眾出遊總花費達到1,668.9億元人民幣，同比增長12.7%，較疫情前2019年同期增長13.5%，反映內地旅遊業已全面復甦，全國多個旅遊景點更出現萬頭攢動的熱鬧景象。唯獨香港斯人獨憔悴，過去屬於內地旅客熱門出遊之選，如今卻未能顯著受惠，五一長假期的內地旅客入境人數，連預期的80萬人次也達不到，只有76萬多。隨着內地旅客更喜歡短線自由行，不僅報團人數大減，花費同樣減少，爆買不再，不少旅客更選擇在深圳過夜，減少留港消費。

即使京官跟文體旅局局長會面時，提出香港旅遊業要「識變、應變、求變」，多用新思路、新辦法解決面臨的問題，但似乎仍是對牛彈琴，無濟於事。港府和業界一味指望「阿爺」開放更多個人遊城市打救，如今連山西、內蒙古、黑龍江等偏遠省市也開放個人遊來港，除了反映中央有求必應，亦折射出香港黔驢技窮，「阿斗」最終是否扶得起，實在不容樂觀。皆因今時今日旅遊模式已改，內地不斷進步，世界各地同樣不斷搶客，香港一味用老方法舊思維，自然無法取得突破。

君不見，這陣子又是推動盛事，又是月月放煙火，甚至向旅客派發現金券，仍未能打動更多旅客的芳心。有旅客譏笑盛事並不盛大，有旅客嫌煙火不及煙花璀璨，更因為香港的電子支付不如內地方便，被部分旅客斥為落後。面對此情此景，其實毋須心灰意冷，既然要「識變、求變」，本報不妨拋磚引玉，替港府想一個推廣香港的好點子。

眾所周知，不管香港經濟好壞，南亞假難民一樣對香港一條心不離不棄，賴死不走。每月都有假難民搶灘偷渡的新聞，目前仍有過萬名假難民滯港。港府每年用於假難民的開支高達十多億元，包括向聲請人發放1,200元食物津貼，又向每名成人提供每月1,500元租金援助、約1,800元的其他基本人道援助，兼有食物券以至實體食物供應，真正體驗「香港幾好都有，點捨得走」。

連本地納稅人以至被港府視為「財神爺」的內地旅客，也不會有如此貴賓級招待，反映香港是真真正正的人權特區、好客之都、活力城市。尤其前宗主國英國，也將真正的難民強制遣送至非洲盧旺達任其自生自滅，港府對待九成九聲請不成立的假難民卻仁慈慷慨，簡直就是世間絕無僅有的「聖人」，可見要推廣香港形象，說好香港故事，宣傳大使肯定非假難民莫屬！

有些假難民來港一住十多年，開枝散葉，仔都生埋，足見香港好吃好住好招待。何況他們才是真正的「自由行」，偷渡來港後只要舉手提出聲請，港府必定奉上「行街紙」任由他們四處走，做黑工又得，打家劫舍亦得。他們與本地黑幫沆瀣一氣，一拍即合，往往拍住上一起食「大茶飯」，販毒、搶劫、毆打、劈友全部有假難民身影，證明只要有能力、夠膽識，香港絕對是遍地黃金、機遇處處的天堂。連假難民也能殺出一條財路，香港豈有不吸客、不發達之理？

儘管為了供養假難民，港府10年來已花費過百億元，而假難民湧港，肯定只會進一步造成財政負擔，但假難民勝在人強馬壯，搞作多多，起碼可以踩旺個場，不旺財也旺丁。假難民活力四射，總好過時下年輕人只想躺平，消極不作為。正因為有了這些打橫行的假難民，香港想不日夜都繽紛也難！

明乎此，港府當假難民是寶，豈是無因。不管外界如何痛陳利害，如何大聲疾呼敦促港府退出聯合國《禁止酷刑公約》永絕後患，或最低限度重設禁閉式難民營，港府硬是不聽，寧願大慷納稅人之慨養大治安毒瘤。

外間一直百思不得其解，現在經本報點化，說明假難民為香港帶來的「好處」無窮無盡，港府還不趁機全面開放假難民自由行政策，讓香港再次成為第一收容港，接收更多南亞兵團，更待何時！