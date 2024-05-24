當今世界持續反美的國家，有伊朗、有北韓。伊朗是個大國，面積160多萬平方公里，人口8,000多萬，能源豐富，經濟、軍事現代化程度不弱，有深厚的宗教傳統，很強的國民凝聚力，歷史上百戰艱難。1979年發生伊斯蘭革命，親美的巴列維國王被推翻，宗教領袖高曼尼精神上、實際上掌握國家大權，與美國死磕至今。

美國把伊朗軍事武裝——革命衞隊宣布為「國際恐怖組織」，伊朗就把美國的「中央司令部」宣布為「國際恐怖組織」。幾十年來，美國聯合西方甚至阿拉伯世界打擊伊朗，德黑蘭就支持伊斯蘭國家中的力量反擊美國。伊朗具有研發核武器的潛力，美國就在克林頓政府時期簽署制裁伊朗發展核武。2019年，美軍一架無人偵察機被伊朗擊落，兩國關係更加緊張。

這些年，美國連續「斬首」伊朗革命衞隊的多名將領，伊朗則支持多國伊斯蘭武裝組織攻擊美軍基地。這些年，美國和伊朗之間的制裁、反制裁，數不勝數、愈演愈烈，現在又突然發生了伊朗總統萊希直升機墜毀身亡事件，無論意外或陰謀，都會給美伊帶來衝擊。

美伊衝突和仇視多年，調查顯示，百分之八十七的美國人對伊朗「負面看待」；百分之八十六的伊朗人對美國持反對態度；百分之三十九的美國人認為，限制伊朗的權力和影響，應該是美國外交的首要任務。

美伊之間的矛盾尖銳激烈，甚至完全不可化解。1979年至今40多年，換了幾任美國總統，世界局勢發生了重大變化，不少國家包括美國和一些國家化敵為友，但美伊之間就是一丁點兒改善都沒有。朝美之間也是這個狀況，但好歹還有過特朗普和金正恩兩次見面「談笑甚歡」的短暫一幕，美伊之間則只有刀劍相加、怒目而視，伊朗堅決反美、持久反美，但和中國、俄羅斯關係甚佳。大家看到沒有，這個世界上敢和美國硬碰的，都是很有個性、烈性、血性的國家。