今年是全球選舉年，英國首相辛偉誠宣布提前至7月大選。保守黨執政14年，卻在月初的地方選舉慘敗，失去近半地方議席，工黨則取得歷來最好成績。工黨目前支持度大幅領先保守黨，其黨魁大有機會拜相。外界相信，辛偉誠提前大選是最後一搏，冀通脹稍為回落、經濟稍為喘定之際，讓保守黨反敗為勝，但機會頗微。

近年保守黨執政堪稱一塌糊塗，自文翠珊辭職，換了約翰遜上台，國力自此急速惡化，脫歐惡果浮現，加上約翰遜抗疫不力，最終垮台。時任外相卓慧思接任首相職位，此姝經常胡言亂語，目光短淺，過急的新經濟計劃更成為壓垮自己的最後一根稻草，上台僅45日便冇得撈。曾任財相的辛偉誠接手燙手山芋，可惜此君一樣中看不中用，英國的經濟民生無一變好，去年的通脹率冠絕所有發達經濟體，地方政府紛紛破產，民望拾級而下。

英國自二戰後國力不斷衰退，早就淪為跟在美國屁股後面的二流國家，其自身問題千頭萬緒，脫歐更如自掘墳墓。惟英國保守黨依然不以為恥，一樣以大國自居，反華反俄永遠站在最前線，對香港事務繼續指手畫腳，一副高高在上的樣子。其實，英國2022年GDP已降至全球第6，連昔日殖民地印度都爬了頭，跟中國更是無法可比。至於軍力同樣跌跌不休，今年排名5大不入，又被印度以至南韓超越，遠遠落在中俄之後。

辛偉誠宣布提前大選，證明保守黨形格勢禁，自身難保，惟仍然拿俄烏戰爭、中東局勢、中國崛起威脅全球安全來說事，力陳英國必須繼續由保守黨帶領。當政治和意識形態凌駕一切，這個國家的發展一定不會好，與其昧於形勢自我感覺良好，不如切實搞好經濟改善民生。