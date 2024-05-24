自從1962年古巴導彈危機之後，全球局勢從沒有像今天般緊張和危險，但部分香港人像是活在另一個世界，對世情淡然漠然，反倒對一些雞毛蒜皮的新聞，卻興味極濃，甚至爬羅剔抉，務求要將當中的細節弄清。

台灣新任總統賴清德在就職演說中，明言中華民國與中華人民共和國互不統屬，不少評論者認為，他是為台灣獨立放出信號。寶島一旦脫離中國，海峽兩岸勢必掀起戰爭，影響所及，可能整個世界都要變天。亞洲地區山雨欲來，歐洲和中東也不平靜，俄羅斯與烏克蘭的戰爭愈演愈烈，以色列正在巴勒斯坦人聚居的加薩肆意屠戮。日前伊朗總統萊希乘坐的直升機離奇墜毀，他當場死亡，不少人懷疑是以色列特工所為，假若當真如是，隨時又會掀起以伊兩國大戰，將中東火藥庫徹底引爆。

外面的世界風雨飄搖，不少香港人卻覺得歲月靜好，上述的壞消息一樁一件，但是談論的市民不多，更多人有興趣的，反倒是有關何伯和何太太的新聞。這位何伯年逾古稀，擁有數百萬元家財，他續弦娶了一個遠比自己年輕的女士，很多人由是懷疑何太對何伯並非真愛，只是貪圖對方的財產。說實話，某甲對某乙是否真愛，若然是的話，究竟有多愛對方，有時候就連當事人也未必弄得清，旁人更是難以置喙。

偏生香港就有這麼多「有閒階級」，如此無聊的一宗八卦新聞，卻成了不少人頭號關注的對象。我家的鐘點傭工跟何伯、何太住在同區，她告訴我，近日居家附近的茶樓經常客滿為患，好些平素甚少外出用膳的街坊，如今也特意上茶居，目的不為吃飯，而是為了打聽消息和互相交換情報。我聽到後，忍不住放聲大笑。