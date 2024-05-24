伊朗總統萊希乘搭直升機失事罹難的消息傳出後，網上頓時開了鍋，網友紛紛揣測萊希的死因不簡單，懷疑是西方尤其是美國和以色列暗殺所致。這個想法從邏輯上來說確實很合理。萊希是強硬的保守派，既支持俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，又在伊核問題上拒不讓步，一向被歐美視為眼中釘，美以向他施以毒手並不出奇。

但合理的推測並不意味着結論就一定是正確。正如你今天看到朋友心情大好，猜想他可能是因為在股市有所收穫；這個推斷非常合理，不過實情卻是他中了六合彩。實際上，陰謀論最大的問題，在於它的分析頭頭是道，貌似合理，可是由頭到尾都是靠估，拿不出實質的證據。多年來盛行的光明會便是一個很好的例子。

近來全球各地也充斥各種陰謀論，例如斯洛伐克總理菲喬遇刺後，有人言之鑿鑿地分析說一定是美國幹的，因為菲喬一直與中、俄友好，特別是在俄烏戰爭中反對歐洲軍援烏克蘭，得罪了美國。又如被英國指協助香港收集情報的一名英國男子近日伏屍公園，也被黃絲判斷是北京所為。但說來說去，大家都缺乏可靠的證據，基本上不值得反駁。

陰謀論大行其道，某程度上和人的心理有關。正常的人都心急想知道一件新聞事件的真相。當真相未清楚之際，陰謀論由於能直接給出一個簡潔生動的答案，就具有很大的吸引力。不過，國際政治領域的陰謀論愈演愈烈，可不是好事。

按理來說，政府會調查事件，然後告訴民眾真相。然而近些年許多政府喪失公信力，民眾就會轉向自行判斷，用陰謀論來解釋事件的背後真相。這種現象反映社會出現信任危機，也提醒我們要有獨立思考的能力，否則很容易被反智浪潮席捲。