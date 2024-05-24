每年暑假，本港的大專院校都會爆出大大小小的迎新營（O Camp）醜聞，包括集體欺凌、粗口爛舌、逼人裸跑、教人違法抗爭以至宣揚港獨等。但發生得最多的還是性醜聞，輕則在言語上騷擾、侮辱女性，講不文笑話，重則強迫新生參與意識不良、有大量男女身體接觸的淫亂集體遊戲，以至近年發生更猖狂的偷拍、濫交、非禮、強姦等刑事罪行。

連串醜聞令涉事學校蒙羞，讓學生家長恐慌，連平機會、立法會都需要介入。有大學就要求事先審查由學生組織籌辦的迎新營內容，嚴禁任何「不雅遊戲或活動」。有的更乾脆禁止學生在暑假期間舉辦任何迎新活動，等新生正式入學及先完成校方的迎新培訓，而之後舉行的迎新營亦須設有「反欺凌及性騷擾大使」，只差未有指派教職員駐場監督巡房，如同中小學生的學校旅行或看待嫌疑犯。

許多先進國家的大學都有迎新活動，讓來自不同城市、地區，以至外國留學生熟習大學生活，因此較多是由校方主辦，學生組織大多為協辦或獲校方授權委託舉辦。活動會找來一些較優秀、成熟和可靠的高年級生協助，與新生分享經驗，但不會像香港部分迎新活動般完全由學生組織主導無王管，負責籌辦及擔任「組爸」的學生的質素與品德都良莠不齊。由於外國大學多設有宿舍或學生自行在市內租屋，故迎新活動甚少會以宿營方式進行。

上述種種因素，令香港的迎新營變成經典心理學實驗「史丹福監獄」，在「困獸鬥」及全無成年人監控的環境下，將心智未完全成熟的大學生的「獸性」釋放並擴大，誘發種種在正常社交及校園生活下不會出現的欺凌和性侵行為。這種效益小、風險高，變相引人犯罪的活動，理應禁絕。