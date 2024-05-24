以哈戰事仍然持續，不過，反以色列怒潮在以色列本土及美國依然未停止，巴勒斯坦在國際上逐漸贏得更多支持。挪威政府近日宣布將承認巴勒斯坦國，強調兩國方案是令以巴和平共存嘅唯一政治方案，愛爾蘭及西班牙其後亦公布同樣決定。

以色列當然不悅，隨即宣布召回駐3國大使。以色列外交部日前警告，有關行為將導致更多恐怖主義、地區不穩定與危及任何和平前景，敦促不要成為巴勒斯坦回教組織哈馬斯嘅棋子。而早幾日，據外媒透露，多個西方國家向以色列政府致聯署信，反對以色列全面攻擊拉法，敦促以色列在加薩發動軍事行動時必須遵守國際法，包括國際人道法。聯署的國家包括南韓、荷蘭、丹麥等，七國集團（G7）成員國中，僅美國沒有簽署。美國連簽個名都吝嗇，內塔尼亞胡看在眼裏，豈會輕言退兵！

美國總統拜登日前發聲明力挺盟友以色列，指國際刑事法院檢察官申請對以色列領袖發拘捕令，是令人憤慨之舉。不過，法國就跟美國唱反調，支持申請拘捕令嘅做法。拜登一直偏袒以色列，美國講一套做一套，是以內塔尼亞胡完全不把拜登的話當一回事，堅持要攻打拉法，毫不理會巴人死活！

然而，全面進攻拉法一事備受國際壓力，一名美國高官透露，白宮國家安全顧問沙利文日前在以色列會談，以方對進攻拉法計劃進行許多修改。事實上，以軍本月較早前已在拉法東部及接壤埃及邊境展開地面行動，美方稱行動沒有越過華府紅線。而聯合國則公布，因以軍擴大軍事行動，導致物資供應短缺和難以維持的安全情況，將暫停在拉法分發食物。所謂「修改」又係自欺欺人？兩國方案始終如空中樓閣，巴人命運堪虞！