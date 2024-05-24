社會的發展和進步，有賴各行各業不同持份者、參與者的努力，對表現出色的人士予以表揚，理所當然。立法會日前討論設立「香港勞動模範評選機制」，當中提到「工匠精神」，筆者當然要表揚一下我們建造業界的從業員。

要表揚的不僅是前線地盤工人，還有中層技術人員、筆者代表的建測規園業界及其他各類專業人士、相關行政管理人員，總數估計逾18萬人。如果沒有他們，相信便沒有香港今天相對完善的基建和社區設施，也沒有各種不同用途的建築物、美麗的公園和海濱等。政府應繼續精簡與發展及建設相關的法定和行政程序，減少業界不必要的工作量，讓他們取得更合理的回報和更平衡的工作與休息時間。

筆者在會上發言表揚的第二類勞動人口，是過往為人忽視的物業管理業從業員。現時做物管，已不單止是做清潔和保安工作，而是提供愈來愈多元化、專業化，與市民生活息息相關的服務。近年社會關注的樓宇維修、消防安全、噪音問題、冷氣機滴水、垃圾徵費，以至處理外賣及速遞服務等，物管業都扮演了重要角色。與建造業一樣，物管業近年面對人手不足、從業員老化和社會形象偏低等問題。市民不時批評屋苑管理費高昂，個別人員服務態度欠佳，但甚少會想到物管從業員每日的沉重工作量，相比以往要提供更多和更複雜的服務。

第三類筆者談及的是公務員。近日公布的公務員薪酬趨勢調查結果，引起不少市民關注。有人質疑有關數字未能準確反映私人勞動市場實況；有人認為政府正面對財赤，需要通過舉債及加稅來滅赤，不應跟足調查結果為公務員加薪；亦有批評指部分部門及公務員的表現未如理想，大花筒及蛇王、偷懶個案時有所聞，不值得劃一獲得加薪。建測規園業界亦有不少人任職政府，大部分都是每日辛勤工作，有創意亦有承擔，為香港的發展和建設努力，為市民提供優質和多元化的服務，不應因為有個別或少數人員表現欠佳，便一竹篙打一船人，反對所有公務員按照既定機制調整薪酬。

不少批評可能源於現行制度，包括公務員的評核和管理制度，未能有效地區分表現優異、表現平庸與表現差劣的人員，再通過差別性的薪酬調整作出適切的獎勵和處罰。今屆政府推出了「行政長官表揚榜」計劃，定期公開表揚優秀及具示範作用的公務員團隊或人員，有關做法值得支持。然而是否獲得表揚，與有關人員的薪酬待遇基本無關，令其獎勵作用大打折扣。

無差別性的調薪制度，更可能會產生「劣幣驅逐良幣」的效果，令一些能力優異、可於私人市場取得更好待遇的優質公務員，考慮離開政府；一些表現庸劣、缺乏市場競爭力、能力與薪酬不成正比的人員，就會繼續留低及不作改善，令政府整體績效難以提升，當局實應認真思考和檢討。