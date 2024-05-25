娛圈單打：性罪犯雲集香江　呢啲人才咪亂搶

港官開口閉口搶人才，仲話已批出12萬人才來港，對經濟貢獻巨大。即係咁，呢班人才有咩經濟貢獻，甚至何謂人才，市民不甚了了。就在此際忽然傳出，南韓天團BIG BANG前成員勝利移居香港，仲話要大搞夜場生意，推動香港夜繽紛。呢位案底纍纍的前巨星，唔會係港官口中嘅人才啩？

眾所周知，勝利於2019年爆出性招待、強姦等醜聞，其投資的夜店Burning Sun簡直就係十惡不赦之地，暴力、販毒、性侵、賄賂警察乜都齊，其後勝利被判囚1年6個月，去年2月刑滿出獄。但人才就係人才，出獄之後女照溝舞照跳，仲蒲到嚟香港，女模貝依霖晒出同勝利夜蒲的合照，巧威威呀！

嗱，外傳勝利決定移居香港，喺半山置業，仲有意喺尖東投資夜場大展拳腳。口痕友就話，家陣香港樓市低迷，依然引來前韓流巨星買樓，可謂真正的說好香港故事！仲話搞夜場係勝利專長，對推動香港夜經濟貢獻匪淺！咦，咁講法，呢鋪咪發達咯？

之但係，呢啲「人才」不要也罷！勝利臭名遠播，連自己國家也無法立足，香港人棄我取，有乜咁馨香？物以類聚，人以群分，香港招來勝利移居，絕對唔係值得炫耀的事。再講，乜移民香港咁兒戲嘅咩？港人移民都要先攞良民證啦，冇理由監犯都照收啫，港府話冇收過上述人士的移民申請，咁都似樣啲。

喂，勝利的難兄難弟、以「性愛聊天室」名震天下、因迷姦等罪入獄5年的另一韓星鄭俊英，亦於今年3月出獄，據聞佢正為移民做準備。呢位「人才」唔會來港同勝利拍住上啩？