產評：資金續回流亞洲　中印雙引擎發力

去年，在中國經濟增長放緩的大背景之下，亞洲經濟呈個別發展，資金更多是湧往美國淘金。不過，今年以來，情況有變，尤其次季開始見到資金逐步回流亞洲，就連一直呈相對弱勢的中國資產亦有改善迹象，中印雙引擎有望持續發力，帶動整個亞洲的經貿活動，支持亞洲成為今年全球經濟增長貢獻最大的地區，並有助緩減美國經濟硬着陸機率增加所帶來的風險。

今年已差不多過了5個月，美國的貨幣政策仍不明朗，減息啟動的時機不斷延後，整體上抗通脹工作未達預期、高息環境持續、經濟增速放緩風險增加，都對估值高企的美股添加壓力。雖然，時值大選年，拜登政府不大可能容許經濟「硬着陸」，將減息的時點延至年底選舉前，是合理的推想，惟經濟實況能否配合政客的預期，卻不無變數。單是中東局勢緊張，油價波動，都足以擾亂白宮實現抗通脹目標，一旦通脹反彈，非但說要再推遲減息，再度加息的可能性尚不可能排除。

反觀亞洲，內部需求仍是區內主要經濟增長的原動力。雖然，美元偏強，令亞洲經濟體面對本幣貶值的難題，惟這反推動區內雙邊貿易本幣支付結算，降低亞洲與美國貨幣政策的關連度。上月國際貨幣基金組織（IMF）亦公開敦促亞洲央行的貨幣決策毋須緊跟美國，應結合本國國情行事，確保物價穩定。

亞洲區內的數碼貿易、綠色經濟、旅遊業復甦，生產率保持高度運轉，貿易與投資下行的趨勢得以扭轉，區內主要經濟體的股、匯、債市及銀行業發展都趨於穩定。事實上，自去年中實施的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）全面生效以來，亞太地區貿易投資自由化和便利化程度進一步提升。歐美推動全球貿易保護主義，鼓吹脫鈎與分裂，而亞洲的區域一體化發展，可視為地區抵禦全球衝擊的重要緩衝，增強經濟韌性，實現互利共贏。

環顧區內兩大增長引擎，積極化解內房危機的中國內地，經濟正提速增長，支持區內需求，新質生產力的倡議，推動創新發展，區內經濟體有望藉着中國的投資與技術發展，從對華貿易中得益，重構更具可持續性的供應鏈。

印度方面，最新公布5月綜合採購經理指數創近14年以來第三高水平，經濟增速保持強勁。惟須補充的是，印度得正視貧富懸殊極端化，城鎮化落後，基礎建設欠完善、缺乏熟練工人等問題，而在再生能源、傳統半導體、航天、數碼經濟普及化等領域方面，印度仍與中國有頗大的競爭距離，得把握外資流入，設法彰顯人力資本優勢，創造新的生產力，始能保持這趟經濟快車可持續發展。

從區域發展角度看，資金流的趨勢，有望由去年的「買印度、賣中國」，轉成「既要買印度，也要買中國」。亞洲是未來世界經濟的增長焦點，這一點美國是心知肚明，所以既要全力遏止中國崛起，同時實施印太戰略，並加強與盟友日本的協調合作，以確保在亞洲的影響力。亞洲諸地不搞關門鎖國，不選邊站，本着自身的最大利益行事，自能找到生存之道。