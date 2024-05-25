讀者來信說，俄港合作，當要小心美國制裁帶來對企業的打擊。美國制裁還有二級金融制裁，對一些完全依賴美國市場的香港企業，當然會有很大的打擊。它們要迴避美國的制裁，故此多不敢與受美國制裁企業交易，尤其是大企業，家大業大多所顧忌。

然而，美國實行的全面制裁只有為數幾個國家，香港一直都少有與它們來往，但不等於香港所有企業都不會與它們貿易和交易。例如美國禁止他國與伊朗交易石油、天然氣，可卻有中國的昆侖銀行專門從事伊朗油氣買賣的金融服務。現時美國堵截，昆侖銀行不做，不等於其他中國國內或外國的金融機構不從事這樣的金融服務。美國可禁制一些企業，別的企業仍會接手經營，經濟的誘因大於政治的制裁。況且美國的制裁並不代表正義與公平合理，純粹是美國違反國際法行單邊制裁，用強權壓迫別國的經濟活動。

即使不管制裁正義合法與否，美國的制裁，不過是構成與受制裁國經貿來往的障礙和額外的成本，若所得利潤較大，企業在衡量得失風險後，仍可選擇參與。國際上有不少企業已與美國制裁國家、企業進行交易，包括美國本身的企業，以及印度、土耳其等。印土兩國政府都不承認美國制裁的合法性，美國制裁也從來未有完全的成效。反制裁的國家、企業，都有眾多方法、途徑繞過美國政府的監督。

其實，美國政府在監管執行制裁時雖然靈活，但也多制度漏洞。像俄羅斯、伊朗這樣資源豐富，政治上是大國，面對美國制裁，便可以內外勾結，擺脫美國制裁和可能懲罰。香港有中國作後盾，也有不公開的國家政策支持，為甚麼不可繞過美國制裁，與受制裁的國家、企業來往呢？關鍵是要有創意新的工具、方法與管道。香港與內地實在也在做，只是看來比不上印度、土耳其那樣厲害，相信也因與俄羅斯缺乏默契。

美國沒落、非西方國家冒起是大勢所趨，今天美國制裁，明天可能便制裁不了。香港為未來的發展，也為分散風險，好應讓一些中小企業先行開發與俄羅斯等國家合作與交易，避免隨美國一起衰落。更何況有中國國家支持，香港要配合國家與俄羅斯合作的發展。這不是守法與否的問題，而是成本計算、發展前景的計算與準備，當然，手法精巧靈活決定能否克服美國的監管、堵截和打擊。