一個人病體支離，還要挨門挨戶，去批評這個鄰居不健康，那個不懂保養身體，真是既可笑又讓人憐憫。山姆大叔便是這樣一個傢伙，其身不正，卻老是愛對人指指點點，若是惡意的批評，固然會被人家回嗆，即使是善意的批評，但因為是「一百步笑五十步」，對方自然也不會甘心接受。

早前美國政府批評以色列，以清剿恐怖分子為名，掃蕩巴勒斯坦人聚居的加薩地帶，但因行動欠缺周詳規劃，造成了人道危機，有約30名當地人，缺乏糧食導致營養不良，最後致死。

事實上，今番老美所講的不無道理，以色列政府罔顧人命，所做的惡行本是無可推諉，但是該國的總理內塔尼亞胡答得很妙，他說美國人口3億多，單計2022年便有約兩萬人因營養不良而死，加薩地帶的人口200萬，卻只有約30人死於相同的原因。美國死亡率是加薩的3倍，試問華盛頓政府有甚麼資格批評以色列？

老美本來一副義正詞嚴的樣子，卻被內塔尼亞胡一下子懟回來，事實擺在眼前，卻也無從反駁，只能暗地裏恨得牙癢癢。還有一件事，內塔尼亞胡以至整個以色列都吃了大便宜，他們只會在心裏暗樂，卻不便言宣，如今就由筆者把事情挑明吧。

美國雖然每年有這麼多人死於營養不良，但國庫並非當真莫財，華府剛通過撥款263億美元，援助以色列在加薩的軍事行動。263億美元要是平分給兩萬名饑民，天呀！每人就可以分得131萬美元，折合港幣達一千多萬元，受困者非但可解燃眉之急，這筆錢還足夠吃一輩子有餘。

山姆大叔便是這樣一個冤大頭，貼上大筆錢去為人作嫁衣裳，到頭來還被對方嘲弄，真是我見猶憐！