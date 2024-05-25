中國、日本和南韓三個東北亞大國時隔4年多，終於在明天再次舉行三國領導人會議。從以往中日韓關係好就會開峰會、關係欠佳就會停辦峰會的規律來看，這次領導人會議能夠召開，可見三方都有意改善關係。當然，這不等於為期兩日的峰會可達成重大的成果。

中日韓同屬於東亞圈和亞太圈，不但在地緣上相近，文化習俗也很相似，本來可以成為友好的鄰國。但由於歷史問題、領土爭議和政治體制不同，加上美國和日、韓分別存在同盟關係，多年來中日韓一直只能通過經濟領域的合作加強關係，然後以經促政。不過，在當前的國際形勢下，中國與日、韓雖然還是很重要的貿易夥伴，但相互依賴度已愈來愈低。此因近年美國在供應鏈問題上針對中國大搞脫鈎戰，並獲日韓兩國支持。這次中日韓峰會在建設三國自貿區方面，可能會有一些口頭上的官式表態支持，但實質上恐怕難以取得進展。換言之，除了政治與安全領域，日後經濟領域也將成為三國合作的短板。中日韓三國能否站在新起點重啟東亞合作進程的新時代，難免令人有所懷疑。

在此情況之下，非傳統安全領域，將成為未來一段日子推動中日韓緊密合作的新動力，例如環境問題、跨國犯罪、毒品交易等遠非一國之力能解決，其影響也不是某個單獨國家，需要中日韓三國加強協調，合力應對。

朝鮮半島局勢變幻莫測，素有活火山之稱，尤其是北韓在美日韓圍堵下，不時以擁核和導彈為手段，為自己創造生存空間。中日韓對北韓行為的立場並非一致，但在朝鮮半島無核化問題卻有着共同的利益和目標。北京在這個過程中也可以扮演斡旋角色，並借此提醒日韓切勿和美國走得太近。